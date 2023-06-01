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台鐵暖場鐵路便當節 線上遊戲送Apple Watch、Switch

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵暖場鐵路便當節，線上遊戲送Apple Watch、Switch。記者周彥妤／攝影
台鐵暖場鐵路便當節，線上遊戲送Apple Watch、Switch。記者周彥妤／攝影

迎接6月9日鐵路節，以及為期4天的鐵路便當節，台鐵今起先推出網路互動有獎徵答遊戲為起跑活動，將送出Apple Watch、Switch主機加健身環、特製便當盒、迴力小火車等136份禮品。

台鐵表示，遊戲設計六大主題場域，包括食品安全、公共工程、行車安全、站車秩序、資產活化及永續經營，參與者可任擇一主題進行互動小遊戲，正確回答「廉潔誠信」或「鐵路知識」相關謎題後，即可獲得抽獎資格。

為期4天的鐵路便當節，在9日至12日登場，台鐵表示，在台北車站一樓大廳西一門內，亦設置有「誠信好好玩」實體宣導展區，歡迎民眾參加體驗。詳情可參閱活動網站（https://tra136.railway.gov.tw/ ）。

台鐵 便當 台北車站

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