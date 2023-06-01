近5成民眾受咬合不正困擾 醫：不處理當心臉歪

據最新調查顯示，近5成台灣民眾有「咬合不正」，是最困擾的牙齒問題，牙醫師提醒，咬合不正不應輕忽，否則容易影響外觀，同時還可能造成蛀牙、影響呼吸與吞嚥，讓健康亮紅燈。

30多歲的小華（化名），因為一次聚餐時，突然被朋友提醒，「妳下巴好像歪歪的」，讓她嚇得就醫尋求牙醫師協助解決問題，經檢查才發現，原來小華是因為咬合不正，長期使用左側牙齒進行咀嚼，才造成臉部歪斜。

隨著口罩令逐步解禁，外貌再次受到重視，整齊的牙齒是許多人夢寐以求，牙齒矯正詢問度近期明顯增加，據一份在台灣歷時3年、收集超過7.4萬名有牙齒矯正需求的民眾意見調查發現，超過48%民眾有「咬合不正」的口腔困擾，其次依序為輕微歪斜39%、齒列擁擠26%、牙縫問題17%。

咬合不正，是許多民眾在牙醫診所診間會聽到的專業名詞，開業牙醫診所牙醫師吳幸芸今天透過新聞稿解釋，像是戽斗，上下牙齒咬不起來的開咬、錯位咬合的錯咬，都屬於咬合不正的一種，因為咬合不正的民眾習慣用好咀嚼的那側咬食物，長期下來影響顎骨發育。

台灣齒列問題普遍，但接受專業矯正的比率不高。主因之一，是民眾認為牙齒雖不完美，卻沒必要大費周章、花大錢去矯正。吳幸芸提醒，放任咬合不正不處理，就容易臉型不平均，出現臉歪、下巴歪情形，甚至還可能影響牙齒清潔，出現蛀牙、也會出現呼吸與吞嚥問題。

吳幸芸表示，大部分的齒列問題，都能透過牙齒矯正改善。目前牙齒矯正主要分傳統矯正和隱形矯正。傳統矯正就是俗稱「大鋼牙」，透過拉線移動牙齒，能處理大部分的齒列問題；隱形矯正則是透過3D口腔掃描，客製化多副透明牙套，透過不停更換牙套來完成矯正。

不論是傳統矯正和隱形矯正都有美中不足之處，吳幸芸說明，傳統矯正的治療器比較容易磨破嘴唇內皮，有些民眾也會在意影響外觀；隱形矯正因可隨時脫戴，就是需要病人有足夠自制力和自律性，才能達到足夠佩戴時數，否則易拉長治療週期。