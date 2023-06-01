瑪娃颱風帶來豐沛雨量解渴 北部地區水庫蓄水量喝飽喝滿

瑪娃颱風為北台灣帶來豐沛雨量，北水局今早公布轄下水庫最新水情狀況，北水局表示，從5月30日早上7點至6月1日早上7點為止，基隆新山水庫、新竹寶山寶二水庫蓄水率都已到達9成，翡翠水庫蓄水率則達52.4%，石門水庫蓄水率也來到42.7%，經濟部已將燈號轉為藍燈，代表北部地區目前穩定供水。

北水局說明，翡翠水庫在這波降雨帶來100.3毫米的降雨量，增加水庫蓄水量700萬頓左右，這波降雨之後，蓄水率達到52.4%，蓄水量為1.69億噸，經過管理單位評估分析，台北地區的用水基本上可以穩定供應，請大家安心。

北水局指出，而石門水庫在這波降雨也帶來109.6毫米的降雨量，預估入流水量可增加1840噸，這波降雨之後，蓄水率來到42.7%，蓄水量約為7400萬噸。這波降雨，都還在持續入流之中，應該讓石門水庫的部分，蓄水率可以回升接近5成。

北水局表示，整體來講，北部地區在這波降雨之後，經濟部和中央災害應變中心，也將燈號將北部地區燈號，全部改為藍燈，也就是穩定供水的狀況

北水局說明，大家比較關心的石門水庫桃園、新竹1期作的供灌部分，進入豐水期稻作可以供灌完成，讓農民有好的收穫，而6月下旬，也將檢討2期的供灌作業，會依照到時候的水情來做分析檢討，現在的水情，旱象已經逐漸消除，未來已經進入汛期，北水局會加強放水的操作，確保穩定的供水。