好市多冷凍莓進口禁令至6/2續延 食藥署：已約專家召開會議審查

好市多A肝莓風波仍未落幕，食藥署昨公布，因好市多「冷凍草莓」Ａ肝陽性一案，高雄市衛生局再裁罰450萬元罰鍰。至於先前要求好市多補繳交的檢討報告書，食藥署昨晚7點作業收到報告。食藥署副署長林金富表示，農場、工廠、到包裝廠都有完整調查，提出實質內容，食藥署將召開專家會議討論。

5月10日為好市多第一次提交A肝莓檢討報告，但食藥署署長吳秀梅當時表示，有關農場、包裝廠檢視不足，對內部工作人員的體檢也不夠完善，以及食品安全管制系統（HACCP）需要加強說明，要求兩週內補交報告，否則暫停受理報驗。

昨晚7點多，食藥署公告已收到好市多補交的檢討報告。林金富表示，同仁在晚間將近7點時才收到好市多的補件，報告「看起來蠻厚的」，應比第一次繳交的報告充實許多，後續仍需進行專家會議討論，初步審閱仍有需要補充說明的部分。

林金富今則說明，好市多本次提交的調查報告蠻完整，對於農場、工廠、到包裝廠等皆有完整調查，並提出實質內容，共有幾百頁的報告內容，針對上次提出缺乏的內容，都有加強說明。

審查結果最快何時出爐？林金富說，後續將召開專家會議審查，目前已在敲定時間、領域專家，將廣邀食品安全、食安法諮議會委員、生產領域專家；好市多的冷凍莓果目前暫停受理到6月2日，但會再延長，結果出爐前繼續管制。