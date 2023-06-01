快訊

5億高中生墜樓後…新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

中共潛射型無人機研發緊追美國 潛艇將能「蜂群」攻擊

11款限時免費LINE貼圖來了！水豚萌寵控必下載 厭世話語、名牌貨全都有

好市多冷凍莓進口禁令至6/2續延 食藥署：已約專家召開會議審查

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
好市多「冷凍草莓」Ａ肝陽性一案，高雄市衛生局再裁罰450萬元罰鍰。本報資料照片
好市多「冷凍草莓」Ａ肝陽性一案，高雄市衛生局再裁罰450萬元罰鍰。本報資料照片

好市多A肝莓風波仍未落幕，食藥署昨公布，因好市多「冷凍草莓」Ａ肝陽性一案，高雄市衛生局再裁罰450萬元罰鍰。至於先前要求好市多補繳交的檢討報告書，食藥署昨晚7點作業收到報告。食藥署副署長林金富表示，農場、工廠、到包裝廠都有完整調查，提出實質內容，食藥署將召開專家會議討論。

5月10日為好市多第一次提交A肝莓檢討報告，但食藥署署長吳秀梅當時表示，有關農場、包裝廠檢視不足，對內部工作人員的體檢也不夠完善，以及食品安全管制系統（HACCP）需要加強說明，要求兩週內補交報告，否則暫停受理報驗。

昨晚7點多，食藥署公告已收到好市多補交的檢討報告。林金富表示，同仁在晚間將近7點時才收到好市多的補件，報告「看起來蠻厚的」，應比第一次繳交的報告充實許多，後續仍需進行專家會議討論，初步審閱仍有需要補充說明的部分。

林金富今則說明，好市多本次提交的調查報告蠻完整，對於農場、工廠、到包裝廠等皆有完整調查，並提出實質內容，共有幾百頁的報告內容，針對上次提出缺乏的內容，都有加強說明。

審查結果最快何時出爐？林金富說，後續將召開專家會議審查，目前已在敲定時間、領域專家，將廣邀食品安全、食安法諮議會委員、生產領域專家；好市多的冷凍莓果目前暫停受理到6月2日，但會再延長，結果出爐前繼續管制。

好市多 食藥署 A肝莓

延伸閱讀

好市多A肝莓檢討報告交了！食藥署：報告看起來蠻厚的

好市多冷凍莓果接連驗出A肝病毒 遭罰1230萬元

全牛齡加拿大牛肉預告期滿 跨部會討論後定調

好市多A肝莓遭罰450萬 食藥署：檢討報告若未補齊恐遭停賣

相關新聞

瑪娃遠離但風浪到周末 專家：有無梅雨關注6月10日之後

瑪娃颱風海上颱風警報已經解除，今天凌晨2時減弱為輕度颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示...

貓纜6月14天年度檢修 端午節當天恢復營運

貓空纜車通車營運迄今已逾16年，每年均依原廠建議周期執行各項設備大修及測試，今年將於6月8日至21日暫停營運，進行為期1...

葉丙成提醒新手駕駛兒遠離有「翅膀」豪車 「爸爸怕被連累」

台大電機系教授葉丙成在臉書表示，他的長子日前考到汽車駕照，在台灣開車上路最重要的資訊卻忘記「傳授」，「總之有看到翅膀的，...

近期還有颱風？ 賈新興：下周有熱帶性低氣壓生成機率 1張圖看路徑

瑪娃颱風已減弱為輕度颱風，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察下周一至周二有熱帶性低...

凌晨3時43分花蓮外海規模4.1地震 最大震度2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時43分，在花蓮縣政府東南東方60.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4...

【重磅快評】瑪娃的颱風預報讓大家不知發生何事

瑪娃颱風海警解除，沿台灣東海岸保持一定距離往北轉北北東遠颺。瑪娃上月二十日在菲律賓東南方海域生成，由於暖海水發展條件極佳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦