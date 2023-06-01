貓纜6月14天年度檢修 端午節當天恢復營運

貓空纜車通車營運迄今已逾16年，每年均依原廠建議周期執行各項設備大修及測試，今年將於6月8日至21日暫停營運，進行為期14天年度檢修，包含更換緊急煞車控制單元等設備改善，預計6月22日端午節恢復營運。

北捷表示，今年度重要設備大修工作有更換張緊液壓缸、救援馬達、迂迴輪襯墊、緊急煞車控制單元、轉轍器電動缸及軸承等；設備改善與更新專案則為動物園站屋頂鋼構及T15至T17塔柱除鏽上漆，也會進行電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

北捷說，貓空纜車2007年通車營運至今，每年均依原廠建議周期執行各項設備大修及測試作業，讓旅客搭乘更放心。由於許多大修工程必須動員重型機具、人力拆裝及測試，工作時程長，無法於例行周一停機檢修日完成，因此每年均安排暫停營運，進行相關設備大修及年度系統測試，以確保系統安全及穩定性。

北捷指出，貓空纜車年度停機檢修規劃於每年5月至6月，原因是貓空5月開始進入落雷頻繁季節，因此安排此時間進行當年度大修工作，今年為期14天於6月8日至21日暫停營運，22日端午節當天恢復營運。

北捷表示，貓空纜車去年度系統平均可用度為99.98%、前年為99.995%，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。