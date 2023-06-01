葉丙成提醒新手駕駛兒遠離有「翅膀」豪車 「爸爸怕被連累」

台大電機系教授葉丙成在臉書表示，他的長子日前考到汽車駕照，在台灣開車上路最重要的資訊卻忘記「傳授」，「總之有看到翅膀的，不管是在車的前面或後面，都要閃遠一點」。有網友稱讚，「爸爸好有心喔」，葉丙成表示，「是因為爸爸怕被連累」。

葉丙成表示，他的大兒子幾周前考到汽車駕照，他很為對方高興。但昨天他才驚覺，在台灣開車上路最重要的資訊「我竟然還沒跟他說」。於是他趕緊送訊息告知，「希望他能牢牢記住啊」，「總之有看到翅膀的，不管是在車的前面或後面，都要閃遠一點」，意指豪車。

葉丙成與網友留言討論，他說，「還有車子看起來越扁的，也要閃越遠越好」。

網友說，「這不用提醒啦，不知道的肯定是三寶」，葉丙成回以，「沒有沒有，我問過他，他說不知道賓利的logo長什麼樣子。我才大驚！」