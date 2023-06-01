除役19年重返大氣層 福衛一號燃燒殆盡

台灣首枚人造衛星「福爾摩沙衛星一號」已除役十九年，終於在今年五月廿二日重返大氣層。由於衛星若要落地，至少要千公斤級以上，但福衛一號屬於小型衛星，總重量僅四○一公斤，國家太空中心表示，福衛一號重返地球時已在大氣層燃燒殆盡，沒留下任何碎片。

目前除役衛星包含福衛二號、三號，其中福衛二號任務軌道八九一公里高、福衛三號高度在七百至八百公里間，軌道愈高，重返地球的時間愈長。非營利組織Celestrak資料顯示，目前福二與福三高度分別在八九一公里與七九三公里，預估重返地球時間將比福一更久。台灣另有福衛五號、七號服役中，福衛八號預計二○二四年十一月發射升空。

福衛一號是科學實驗衛星，一九九九年一月廿七日搭乘雅典娜一號火箭從美國卡納維爾角升空，運行於六百公里高的軌道。身上包含海洋水色照相機（OCI）、電離層電漿電動效應儀（IPEI）、通訊實驗酬載（ECP）三種科學儀器，除提供無線電通訊的重要訊息，也為海洋綠藻分布、沙塵暴觀測、水溫等研究領域帶來豐富資料。

福衛一號二○○四年六月因衛星電力耗盡除役，從此與地面失去聯繫，也無法控制姿態、調整軌道。太空中心預估在台灣時間五月廿二日上午六時卅分重返地球，並已於大氣層燃燒殆盡。