台彩經銷商抽籤結果 明開放查詢

中信金控子公司中信銀行委託台灣彩券公司，辦理第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業，昨在台大綜合體育館完成抽籤，從七萬五七三四件符合抽籤資格者中，抽出正取五千五百名、備取五千五百名，共一萬一千名準電腦型彩券經銷商。

台彩表示，抽籤結果將在明天（二日）於中信銀彩券管理部、台彩網站開放供查詢，主辦單位也將個別專函寄發中籤暨測驗通知單，通知中籤的準經銷商。

台彩說，新一屆電腦型彩券經銷商遴選於昨天上午人工抽籤，依公益彩券實際業務經營情況將全台畫分為一五九區，八組同時進行，除公益彩券經銷商遴選委員會監督所有作業流程外，財政部國庫署主秘羅幸榮也親臨指導。

中信金暨中信銀行政長高人傑表示，中信銀自二○○七年起取得公益彩券發行權至今將屆滿十七年，感謝主管機關及民眾對中信及台彩的肯定；未來十年中信銀與台彩將持續以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業及提升生活品質的機會。

台彩指出，要查詢抽籤結果及相關資訊，可撥打免付費專線0800-024-999，或至中信銀彩券管理部網站（https://lotto.ctbcbank.com）及台彩官方網站（https://www.taiwanlottery.com.tw）查詢。