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健康你我他／口罩戴好 續當「天選之人」

聯合報／ 文／南豐（中市南屯）
疫情期間我還心思一轉，完成了吉他自彈自唱的夢想。圖／南豐
疫情期間我還心思一轉，完成了吉他自彈自唱的夢想。圖／南豐

國內口罩令鬆綁之後，疫情似乎找到缺口，再度升溫，尤其邊境解封，變異病毒也會跨境而來。在下乃「天選之人」，依然老神在在，因為我做好防範工作，自然百毒不侵。

首先是口罩必須戴好，除了應付新冠病毒和流感外，連空汙也能阻擋，達到一舉數得之功效。其次是勤於消毒或清潔雙手，不僅可防止病從口入，還能減少細菌經由眼、耳、鼻的管道，在全身走透透。特別是每次購物，找錢或拿回信用卡之後，我會優先從商家所提供的消毒液下手清潔雙手，回家後，必定用噴霧器全身消毒，避免家人被感染。

美國詩人佛羅斯特（Robert Frost）最有名的一首詩「The Road Not Taken」（未行之路），描繪他在叉路口選擇一條人煙罕至之路，弦外之音談論人生觀與價值。我在疫情期間依樣畫葫蘆，無論是公園散步或是健行登山，盡量朝向人群稀少，病毒未竟之路，甩開感染的煩惱。

此外，疫情期間我還心思一轉，幸運的自學而成，完成了吉他自彈自唱的夢想，彌補了宅在家以及避免群聚的空檔。隨時隨地撥動琴弦，引吭高歌，發揮音樂的療效，人也跟著舒爽。

做好防禦措施，心情保持愉快，就是我的抗疫進行曲。

疫情 口罩 詩人

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