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好市多A肝莓 再罰450萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
昨晚七點多食藥署公告已收到好市多補交的檢討報告。記者趙容萱／攝影
昨晚七點多食藥署公告已收到好市多補交的檢討報告。記者趙容萱／攝影

食藥署昨公布最新好市多Ａ肝莓檢驗結果，食藥署副署長林金富表示，本周與上周均無新增陽性案件，但因又有一批「冷凍草莓」驗出Ａ肝陽性，高雄市衛生局再裁罰好市多四五○萬元。至於先前要求好市多補繳交的檢討報告書，食藥署表示，昨晚七時收到報告，將於今日上午十時對外說明。

食藥署統計，截至五月卅日止，好市多各分店回收科克蘭冷凍莓果累計逾五萬九四二四點○一公斤，包含科克蘭冷凍綜合莓二萬六七七二點四五公斤、科克蘭冷凍草莓三三一八點六八公斤、科克蘭冷凍藍莓二萬九三三二點八八公斤。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，好市多已將銷毀回收計畫書提給高雄市衛生局，並委託甲級回收業者運至焚燒爐銷毀，由各地衛生局監督執行。在擴大抽驗計畫中，冷凍莓果截至五月卅日止抽驗七十七件，一件陽性，六十七件陰性，九件檢驗中。本周無新增陽性案件。

魏任廷指出，因科克蘭冷凍草莓也被驗出Ａ肝病毒，高雄市衛生局依食安法裁罰四五○萬元。先前要求好市多五月底前補件檢討報告，食藥署已在昨晚收到，實際結論得待專家會議決議。

衛生局 食藥署 好市多

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