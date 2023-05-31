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BNT來台再度延期至7月 莫德納搶先與中研院簽訂合作

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部次長王必勝表示，經BNT要求，會面時間延期至7月。歐新社
衛福部次長王必勝表示，經BNT要求，會面時間延期至7月。歐新社

新冠疫情進入第四波，疾管署最新監測推估，每日仍2萬至2萬5000例輕症個案新增。衛福部先前透露，BNT德國總公司預計5月來台洽談合作，不過近期BNT風波四起。衛福部次長王必勝表示，經BNT要求，會面時間延期至7月。於此同時，另一家新冠疫苗國際大廠莫德納明日就將與中研院簽訂「合作意向書」，有望加速台灣mRNA技術發展。

鴻海集團創辦人郭台銘新冠疫情期間購贈500萬劑疫苗供台灣防疫使用。不過，5月9日時發布聲明稱，政府與德國BNT公司的採購合約因堅持寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受而破局。衛福部立刻大動作舉行記者會澄清。

中央流行疫情指揮中心解散前，王必勝曾透露，BNT公司預計3月時拜訪台灣，探討未來合作計畫。不過，今日王必勝接受訪問表示，本來預計3月，但後來因BNT公司要求，又延至5月來台；由於5月時間將屆，再行詢問BNT來台計畫後，再度推遲到7月，並未詳述原因。

王必勝說，主要希望與BNT談論的合作項目，當時3月預定為新冠疫苗採購相關計畫，但近期則朝向「癌症疫苗」或新型態mRNA的「流感疫苗」，即使延到7月，目前主題為新冠疫苗，不排除商談其他議題。

新冠疫情期間許多國人施打莫德納疫苗，而莫德納已在台灣設立分公司，明日莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）將與台灣中研院簽署合作意向書，建立策略合作關係，雙方將結合研發與輔導資源，加速台灣mRNA 技術的發展，培育相關研究人才，並共同發起 mRNA前瞻新創獎計畫，廣邀台灣優秀的研究團隊參與評選。

雖然BNT合作一事仍充滿變數。王必勝說，包括去年2000萬劑、今年1500萬劑新冠疫苗，台灣的疫苗採購仍以莫德納公司為主，由於合約簽訂的關係，到今年底都會是如此。

莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）明日將與台灣中研院簽署合作意向書，建立策略合作關係。圖／莫德納台灣提供
莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）明日將與台灣中研院簽署合作意向書，建立策略合作關係。圖／莫德納台灣提供

新冠疫苗 BNT 莫德納疫苗

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