日網教6招省錢消暑秘技 電風扇前加「這1物」超有用

有日本網站（matome.naver.jp）以「沒有空調，沒關係！」為標題，提出多個省錢又能有效降溫的方法。這些方法不但省錢又環保，這個夏季可以試試看！

【 1 】吃水分多的食物

夏季的炎熱，讓體溫過度升高，食用西瓜、黃瓜、冬瓜等水分含量豐富的蔬果，有滋潤喉嚨及利尿作用，可以排出有熱度的水分，適當地食用有助身體降溫。

食用西瓜、黃瓜、冬瓜等水分含量豐富的蔬果，有滋潤喉嚨及利尿作用。（示意圖／Ingimage）

【 2 】洗完澡後雙腳泡冷水

在洗澡後把腳放在冷水中可以排汗。冷水會暫時增加皮膚表面的血液量，從而導致出汗，讓汗液的總量減少。沐浴後，把腳放入冷水浸泡，會變得涼爽！

在洗澡後把腳放在冷水中可以排汗。（示意圖／Ingimage）

【 3 】冷卻劑放在頸後和腋下

先把冷卻劑放在冰箱中冷凍，然後用毛巾把它包好放在頸後和腋下，就會感覺到很清涼。因為在頸後和腋下有一條大動脈，當這部位冷卻時，冷卻了的血液會流到整個身體內，降低身體溫度，但使用時要小心不要凍傷啊！

先把冷卻劑放在冰箱中冷凍，然後用毛巾把它包好放在頸後和腋下，就會感覺到很清涼。（示意圖／Ingimage）

【 4 】把風扇放在窗邊

電風扇放置的位置也很重要！放在適當的位置可以令人更涼快。使用風扇時，把它放在窗邊，這樣風扇可以帶窗外的空氣吹到室內，同時房間內較熱的空氣會排出，被外面的較冷的空氣取代。

電風扇放在窗邊可以令人更涼快。（示意圖／Ingimage）

【 5 】風扇前放冰水

在較淺的容器中放些冰，然後把它放在電風扇的前面。水氣會有助於溫度下降，因為水會吸收周圍的熱力，所以風扇吹出來的風會變得更冷。使用這方法時，大家要小心，不要弄濕電器啊！

在較淺的容器中放些冰，然後把它放在電風扇的前面有助於降溫。（示意圖／Ingimage）

【 6 】早上或晚上地面灑水

灑水「打ち水」即在街道及庭院灑水，日本傳統降溫方式。近年東京等地政府更提倡灑水活動，為城市降溫。原理是地面被水浸濕，風吹到地面時溫度會降低，也就變得涼爽了。在早晨和晚上灑水效果最好。現在大家知道在夏天，什麼時間清潔地面最好了！

在地面灑水是日本傳統降溫方式。（示意圖／Ingimage）

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文章授權轉載自《香港01》