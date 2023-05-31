日網教6招省錢消暑秘技 電風扇前加「這1物」超有用
有日本網站（matome.naver.jp）以「沒有空調，沒關係！」為標題，提出多個省錢又能有效降溫的方法。這些方法不但省錢又環保，這個夏季可以試試看！
【 1 】吃水分多的食物
夏季的炎熱，讓體溫過度升高，食用西瓜、黃瓜、冬瓜等水分含量豐富的蔬果，有滋潤喉嚨及利尿作用，可以排出有熱度的水分，適當地食用有助身體降溫。
【 2 】洗完澡後雙腳泡冷水
在洗澡後把腳放在冷水中可以排汗。冷水會暫時增加皮膚表面的血液量，從而導致出汗，讓汗液的總量減少。沐浴後，把腳放入冷水浸泡，會變得涼爽！
【 3 】冷卻劑放在頸後和腋下
先把冷卻劑放在冰箱中冷凍，然後用毛巾把它包好放在頸後和腋下，就會感覺到很清涼。因為在頸後和腋下有一條大動脈，當這部位冷卻時，冷卻了的血液會流到整個身體內，降低身體溫度，但使用時要小心不要凍傷啊！
【 4 】把風扇放在窗邊
電風扇放置的位置也很重要！放在適當的位置可以令人更涼快。使用風扇時，把它放在窗邊，這樣風扇可以帶窗外的空氣吹到室內，同時房間內較熱的空氣會排出，被外面的較冷的空氣取代。
【 5 】風扇前放冰水
在較淺的容器中放些冰，然後把它放在電風扇的前面。水氣會有助於溫度下降，因為水會吸收周圍的熱力，所以風扇吹出來的風會變得更冷。使用這方法時，大家要小心，不要弄濕電器啊！
【 6 】早上或晚上地面灑水
灑水「打ち水」即在街道及庭院灑水，日本傳統降溫方式。近年東京等地政府更提倡灑水活動，為城市降溫。原理是地面被水浸濕，風吹到地面時溫度會降低，也就變得涼爽了。在早晨和晚上灑水效果最好。現在大家知道在夏天，什麼時間清潔地面最好了！
延伸閱讀：
空調 8 大使用禁忌 | 風口角度決定耗電 &降溫效果開空調要開窗？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言