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疫情趨緩！台北飯店漲翻天直逼2萬 網：日本機加酒爽玩更便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情肆虐三年，隨著疫情趨緩、國門重啟，飯店業迎春燕，也出現了「報復性漲價潮」。圖為示意圖。圖／ingimage
新冠疫情肆虐三年，隨著疫情趨緩、國門重啟，飯店業迎春燕，也出現了「報復性漲價潮」。圖為示意圖。圖／ingimage

新冠疫情衝擊台灣觀光業、旅館業，業者無一不叫苦，根據媒體報導，去年台灣觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第四低，但是隨著疫情趨緩、國門重啟、政府祭出外國旅客自由行補貼，飯店業春天來到，醞釀一波「漲價潮」。

一名網友在PTT以「今年飯店真的大漲耶」為題發文，表示最近看了一下飯店價錢，沒想到平日價格漲了一倍，JR東日本大飯店平日5,000元、假日9,000元，年初住一晚也才3,000多；君悅一晚12,000元，去年才6,000元；六福萬怡10,000元、寒舍艾麗9,000元，連去年在Booking看到7,000多的W飯店，現在甚至要價20,000元，讓他好奇「現在直接卯起來漲欸，現在飯店供不應求嗎？」

網友分析，去年台灣還處於疫情階段，衝擊飯店業的入住率，所以價格自然會落下來，「趁著防疫時一堆五星飯店特價潮爽」，但現在疫情趨緩，飯店恢復原價是「打回原形而已。」甚至也有人說，疫情衝擊飯店業業績三年，虧的當然要一次賺回來，估計以後就都是這個價格，不會再降下來了，頂多就是祭出促銷優惠。

不過也有人表示飯店漲價漲得太離譜，「北海道最北的稚內五星飯店3晚包早餐與晚餐更便宜，才台幣6,000左右」、「我去曼谷住四星級飯店只要台幣3,000不到」、「泰國要跟君品等級齊平的酒店3,000就有了」、「可以住得起這價格還不如去澳門玩」、「不如去日本爽住，匯率又低」、「盤子才在玩國旅，機加酒爽玩日本不好嗎？」

觀光 國旅補助 疫情

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