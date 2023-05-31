快訊

「全黑影片」無音樂無內容⋯點閱竟破4000萬！網評價：根本傑作

60歲李連杰暴瘦現身代言廣告 「斷崖式衰老」惹網心疼

羨慕死！海運雙雄分紅曝光 陽明、長榮平均入袋獎金「以年計」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷電扶梯「1舉動」遭疑插隊？網揭約定俗成原因：有被侵犯的感覺

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

文／姜雅馨

北捷運曾宣導「左行右立」方式，讓趕時間的旅客可以走左側快速步行，後來一名女子在2004年跨年夜時於電扶梯摔倒，導致頭髮被電扶梯捲入，後來北捷改以「緊握扶手、站穩踏階」廣播宣導，不過多數旅客仍自主維持「左行右立」方法。近日有網友透露北捷電扶梯出現1現象，好奇「這樣算不算插隊」，意外引來網友討論。

捷運手扶梯「走到一半靠右站」算插隊嗎？

一名網友在PTT八卦版發文，原PO指出原本右邊手扶梯的人維持站立、左邊手扶梯的人往前移動，沒想到一位阿姨在電扶梯左側走著走著就直接往右移，佔據原本右側的空位，這時後面的人便大聲指責「欸妳插隊！」、「排隊好嗎！」，阿姨也不甘示弱回嗆「我這樣哪算插隊！」、「這裡本來就是空位！」，也讓在場的原PO納悶表示「捷運手扶梯這樣算不算插隊？」

捷運手扶梯「走到一半靠右站」算插隊嗎？
image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

電扶梯換邊站不算插隊？網：都會同一時間到

對此有網友認為阿姨的舉動不算插隊，沒有必要為了幾秒鐘爭吵，「真的吃飽太閒」、「她有沒有插進來，後面的人還是一樣時間到啊」、「不算吧，不管有沒有插隊，都會同一時間到啊，這哪有先來後到的問題」、「不算呀，你搭手扶梯就只是站在原地」、「這種不算，還沒踏上電扶梯才算」、「根本不是排隊啊，像逛街走路超車而已」、「一般説的插隊是會讓後面的人要排更久甚至排不到，手扶梯根本沒這問題」、「他自己要空一格位置的，覺得不算」、「那搭高鐵自由座，你坐下後前面有空位，後面的人去坐了你會喊插隊嗎」、「空好幾格的才是拖後面人的時間」。

電扶梯換邊站不算插隊？網：都會同一時間到
image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

北捷電扶梯「空一格」也是約定俗成？網：插進去感覺被侵犯

部分鄉民指出阿姨行為確實不太妥當，「沒水準」、「這應該不算，只是讓人討厭」、「我就不想離前面太近，你X媽又插進來」、「就是插隊啊！有時我就是不想離前面的太近，故意間隔大一點，就被老人硬插」、「覺得討厭，就是不想跟人靠太近才空一格，但覺得不算插隊吧」、「不算插隊只是討人厭+1」、「這感覺跟開車下交流道時旁邊的匯入車流蠻像的，會不爽有的車接近交流道時才硬是插入」、「那個空格通常是讓大家保持距離用的，插進去真的會有一種被侵犯的感覺，就像小便斗明明有一堆空位，偏偏要站在旁邊上一樣，不犯法但是噁心至極」。

有人則認為北捷現行已經取消「左行右立」制度，「左邊我一定不往前走，要走去走樓梯」、「我很尊敬第一個在左邊停下來站穩踏階的人，這樣後面就可以放心跟著站，進而疏導人流」、「本來兩邊一起站人，人流分散速度更快」、「在電扶梯走路也蠻危險的，現在也改成緊握扶手、站穩踏階了」，也有人推測「要看原本中間是只空一格還是很多格」、「目前北捷約定俗成的社交空間是空一格」。

北捷電扶梯「空一格」也是約定俗成？網：插進去感覺被侵犯
image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

延伸閱讀

台灣人越來越像中國人？他怒指北捷「2現象」被網狂酸：沒必要自視甚高

懶人包／基北北桃1200元定期票開賣！怎麼買？怎麼用？1280元定期票退票方法一次看

「這裡的女生」顏值比較高？網友點出2原因：假日更多

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

北捷

延伸閱讀

颱風瑪娃逼近 北捷：風速達標高架、平面段即停駛

環狀線多由北捷替補人力 黃瀞瑩質問蔣萬安：侯友宜真準備好了？

解壓縮算插隊？排隊等內用「前面突然冒出18人」 網看法兩樣情

「解壓縮」算插隊嗎？本來排2人最後變18人 網友熱議4大觀點你贊成哪個

相關新聞

鄭明典曝一圖！瑪娃離開如果它還在 台灣就要「出梅」了

民眾很關心台灣還有梅雨嗎？氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，台北探空轉東風，最近的東風也可能是瑪娃颱風的影響，等...

福衛一號除役19年終於回地球 大氣層燃燒「不留碎片」

國家太空中心表示，除役19年的台灣第一枚衛星「福爾摩沙衛星一號」已於上周重返大氣層。由於衛星若要落地，至少要千公斤級以上...

光污染日益加劇 20年內可能看不到夜空主要星座

以前我們抬頭還能仰望漆黑的夜空，如今天空已變成深灰色，只有幾顆星星在這塊背景下閃爍，科學家表示，隨著發光二極體（LED）、其他形式照明的無限制使用，這些人造光芒正以驚人亮度覆寫夜空。

遊蕩犬傷害野生動物 林務局不忍了：熱區移置刻不容緩

農委會將在今年針對全台9個熱區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突；但動保團體有意見，昨在...

北捷電扶梯「1舉動」遭疑插隊？網揭約定俗成原因：有被侵犯的感覺

台北捷運曾宣導「左行右立」方式，讓趕時間的旅客可以走左側快速步行，後來一名女子在2004年跨年夜時於電扶梯摔倒，導致頭髮被電扶梯捲入，後來北捷改以「緊握扶手、站穩踏階」廣播宣導，不過多數旅客仍自主維持「左行右立」方法。近日有網友透露北捷電扶梯出現1現象，好奇「這樣算不算插隊」，意外引來網友討論。

鄭明典：台北高空轉東風 若風向持續要「出梅」

氣象局長鄭明典今天表示，台北高空現在轉東風，可能是颱風的影響；等颱風離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦