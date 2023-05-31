巴氏量表存廢 勞部研議擴大免評

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論。衛福部預計六月中與勞動部開會研議是否改用照顧管理評估量表（ＣＭＳ）取代單一巴氏量表評估失能程度。勞動部官員表示，為減少照顧家庭舟車往返、奔波流程的困擾，將朝簡化流程、擴大免評方向研議。衛福部長照司副司長吳希文則說，因需跨部會討論，目前都在前置準備中。

國民黨立委溫玉霞、王鴻薇昨召開移工問題總體檢公聽會，邀專家學者參與。長庚醫院神經內科主治醫師徐文俊表示，錯不在巴氏量表，需要改進的是制度，制度應讓醫師落實專業，回歸疾病診斷與鑑定，而不是讓醫師成為資源分配的決定者。開立診斷書如何簡化流程、電子化也很重要，避免讓民眾奔波。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕認為，家庭看護工應與產業移工分類管理，管理家庭看護工，衛福部長照司能做得比勞動部勞動力發展署好。她也提到，就業安定基金為特別公稅，但卻少有回饋繳納就業安定費雇主的機制，產業移工的引進可以增加雇主經濟利益，課補充稅合情合理，但家庭照護移工本身就是弱勢，還要加課，令人情何以堪？

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁強調，不是所有申請外籍家庭看護工的人都需經過巴氏量表評估，現行已有免評、免重複申請機制，近期會跟衛福部協商，朝簡化流程、擴大免評方向研議。若達成共識，重症家庭繳交就業安定費減免都可以檢討、修法。

衛福部長照司長祝健芳表示，衛福部、勞動部近期將召開跨部會會議，邀集醫事團體討論，對於外界呼籲聘雇家庭看護工回歸市場機制，不要有資格限制，這是由勞動部決定，若勞動部開放，就不用討論評估工具，但如果國家引進移工仍須做衡平處理，需要資格限制，就必須在相關評量機制上做討論，優化醫院端流程。

衛福部次長王必勝則說，因許多團體要發表意見，正在收集、了解中，原訂本周衛福部和勞動部的會議，將改到六月中進行。