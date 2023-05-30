尿量突變少？竟罹急性腎損傷+心衰竭 他經治療逆轉人生
罹糖尿病的68歲徐姓男子，因尿量變少很多、雙腳水腫，體重近百，呼吸困難，就醫發現是急性腎損傷，引發的全身水腫與肺積水、心臟衰竭，經藥物治療，加上為保護心腎使用，也使用新型控糖藥後病況穩定，腎臟病從第四期回到第三期，減重14公斤，出院後持續用藥，成功回復到原本生活。
台中榮總腎臟內科醫師鍾牧圻說，糖尿病是慢性腎病主要風險因子，糖尿病新型控糖藥「SGLT2抑制劑」可從尿液排糖、鈉離子等，保護血壓、心腎，可降低末期腎臟病發生和心腎相關的死亡。分析健保資料庫發現，使用此藥可有效減少34％的急性腎損傷以及44％需要緊急洗腎的風險，成果已發表在國際期刊。
鍾牧圻表示，老翁就醫後診斷發現是急性腎損傷引發的全身水腫與肺部積水，也發現有大量的尿蛋白和心臟衰竭，醫療團隊使用心臟衰竭的用藥和利尿劑，同時為了保護他的心腎功能，也使用控糖藥，症狀大幅好轉，體重也從96公斤減至82公斤，順利出院，病患持續使用控糖藥，至今維持良好心、腎功能，
老翁表示，就醫當時體重幾乎近百公斤，「狀況很糟糕」，兩隻腳很腫，呼吸困難，經接受藥物治療，出院後持續用控糖藥，現在恢復良好，回歸原本正常的生活。
鍾牧圻表示，台灣腎臟醫學會發表的慢性腎臟病臨床診療指引中，高度建議使用此藥以減少腎絲球過濾率下降，末期腎臟病發生和心臟腎臟相關的死亡。而這個藥物可以有條件健保給付。
中榮腎臟內科團隊利用健保資料庫分析，有5萬多名糖尿病患使用SGLT2抑制劑，可減少34％住院急性腎損傷風險，甚至是44％因急性腎損傷需要洗腎的風險。已發生急性腎損傷者可減少產生嚴重慢性腎臟病的風險。此研究成果已刊登在國際內科期刊(The Journal of the American Medical Association (JAMA)。
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