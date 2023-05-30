台泰勞工會議落幕 加強查處網路非法媒介

第22屆台泰勞工會議今於台北美福大飯店召開，台泰雙方針對共同關切的重要勞務合作議題討論並達成多項共識。台泰雙方將合作交流資訊，加強防制與查處利用網路新媒體非法媒介行為；台方將協助雇主及仲介公司加強宿舍及雙語人員管理以遏阻非法媒介；泰方將在移工職前訓練加強說明在台不可種植、購買、販賣、吸食大麻；泰方將通報移工反映他人提供可疑藥品資訊供台方加強追查。

勞動部指出，第22屆台泰勞工會議輪由台方主辦，泰方由勞工部就業廳廳長Phairoj Chotikasatien率團與會，會議由勞動部勞動力發展署蔡孟良署長與Phairoj Chotikasatien廳長共同主持。

蔡孟良致詞時表示，泰國移工來台多從事製造業或營造業工作，技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，因此雇主將許多泰國移工提升為中階技術人力，經統計截至今年4月底，泰國移工轉任中技術人力從去年11月的127名提升到696名，人數成長將近5倍，也感謝泰國政府全力配合我方推動政策。

Phairoj Chotikasatien則表示，台灣為泰國移工出國工作人數最多的地方，不但是移工出國工作的首選，也是移工管理最好的國家，移工問題也最少，感謝台方對於泰國移工權益保障所作的努力。

勞動部說，本次會議結論包括，雙方將加強向泰國移工宣導，工作期間應遵守微電車、動植物檢疫、毒品及酒駕防制等法令規定，並運用網路新媒體，提供移工即時法令資訊。台方也將提供泰文版「防制藥物濫用宣導手冊」宣導資料，加強說明大麻在台為法定管制二級毒品，在台不可種植、購買、販賣、吸食，泰方也將通報及提供泰國移工反映他人提供可疑藥品資訊，臺方內政部移民署及警政署將加強追查。

除此，台泰雙方將合作交流資訊強化預防移工失聯，加強防制與查處利用網路新媒體非法招募、非法媒介行為；台方將協助雇主及人力仲介公司加強移工宿舍及雙語人員管理，遏阻非法媒介行為;也會加強向泰國移工宣導勿飲酒過量、勿購買售價顯不合理及來路不明酒品。