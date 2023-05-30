該不該廢除巴氏量表？ 勞動部：擬朝簡化流程、擴大免評研議

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論。衛福部預計本周與勞動部開會研議是否改用照顧管理評估量表（ＣＭＳ）取代單一巴氏量表評估失能程度，也將檢討整體政策及執行流程。國民黨立委溫玉霞、王鴻薇今召開移工問題總體檢公聽會，勞動部官員在會議中指出，將朝簡化流程、擴大免評方向研議。

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁強調，不是所有申請外籍家庭看護工的人都需要經過巴氏量表評估，現行已經有免評、免重複申請機制，勞動部最近會跟衛福部協商，朝簡化流程、擴大免評方向研議，減少照顧家庭舟車往返、奔波流程的困擾。

衛福部長照司司長祝健芳澄清，2020年已開放診所醫師可到宅開立相關病症診斷證明書，讓全癱、重症等申請者不必出門到醫療院所做評估。她表示，近期衛福部、勞動部將召開跨部會會議，邀集醫事團體討論，對於外界呼籲聘雇家庭看護工回歸市場機制，不要有資格限制，是由勞動部決定，若勞動部開放，就不用討論評估工具，但如果國家引進移工仍須做衡平處理，需要資格限制，就必須在相關評量機制上做討論，優化醫院端流程。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕認為，家庭看護工應與產業移工分類管理，管理家庭看護工，衛福部長照司能做得比勞動部勞動力發展署好。她也提到，就業安定基金為特別公稅，但是卻少有回饋繳納就業安定費雇主的機制，產業移工的引進可以增加雇主經濟利益，課補充稅合情合理，但家庭照護移工本身就是弱勢，還要加課，令人情何以堪？

長庚醫院神經內科主治醫師徐文俊表示，他今天僅代表個人發言，他認為，錯不在巴氏量表，需要改進的是制度。他指出，醫師負責開診斷書、意見書，制度應讓醫師落實專業，回歸疾病診斷與鑑定，而不是讓醫師成為資源分配的決定者，他也提到，醫師現在開立診斷書必須手寫，如何簡化流程、電子化很重要，而各式殘障等級鑑定，包括移工聘雇、身心障礙手冊、勞農保殘障證明則也統合評估，避免讓民眾奔波。

對於雇主團體要求免除重症家庭繳交就業安定費，賴家仁說，若達成共識，重症家庭繳納減免都可以檢討、修法。他強調，聘雇外籍家庭看護工不是解決照顧的唯一手段，政府應積極推動長照制度，讓長照制度更完整，減少移工引進。

王鴻薇表示，部分外籍家庭看護工來台前已經知道工作內容，卻在來台後要求轉換雇主，甚至用種種理由投訴檢舉，要求轉換雇主，造成雇用困擾、身心折磨 ，讓照顧者家庭雪上加霜，這樣的制度是政府迫害，建議轉換雇主部分應嚴格控管，此外，就安費是希望保障國人就業安定、不排擠國人就業市場，但雇主繳交就安費之後反過來導致自己的不安定，繳的錢用在跟自己對抗的移工身上，呼籲應讓重症、身心障礙者免繳，畢竟這些雇主聘用移工都不像廠工是為了營收，就安費徵收對象應做合理區隔。