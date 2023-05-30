整個六月都是「新冠疫情高點」 每天約四千人重複感染

疾管署公布上周每日平均新增209例COVID-19本土確定病例，新冠疫情進入第四波。疾管署發言人羅一鈞指出，預期整個六月都是疫情高點，每日預估新增2~2.5萬例輕症，約有4000人重複感染。

由於自3月20日新冠輕症免通報新制實施，僅有中重症併發統計。羅一鈞指出，難以精確統計，推估每日新增輕症數約為2~2.5萬例輕症，而3月底前重複感染率約10~12％，現在預期約在15~20％，每日約有4000人重複感染。

羅一鈞說，預估6月都是疫情高點，同時他也提醒長者，戴口罩、勤洗手，弱勢出現呼吸困難意識改變的狀況，應儘速就醫、即時投藥，也呼籲尚未接種疫苗者把疫苗沒打滿增強保護力。

另外，5月31日口罩新制上路，「長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構」及救護車則鬆綁改為「建議」戴口罩。惟羅一鈞提醒，老人福利機構、一般護理之家等醫療機構，仍然維持口罩規範，必須全程配戴口罩。