影／汽機車稅賦民調 超過七成民眾贊成以實際排氣量課稅

時代力量上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智、秘書長李兆立、交通 YouTuber火花羅，共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。

李兆立提到，針對國人持有汽機車的現況，從本次調查結果顯示，民眾持有機車的比例達3成5，持有汽車的比例不到1成，擁有汽車與機車的比例將近4成，此外，有近2成的民眾是沒有汽車也沒有機車，以上的抽樣資料，相當接近 2022 年內政部的交通運輸數據。

邱顯智分析，民眾對於汽機車燃料費、牌照稅徵收方式的看法，根據民調結果，有超過七成的民眾，贊成改以實際的排氣量，而非目前的600c.c大級距，來課徵牌照稅、燃料費稅金。其中，持有汽機車的民眾對此政策的支持度最高，非常贊成的比例高達42.5%。即使是沒有持有交通工具的民眾，也有近7成表達贊成的態度。

同時，也有超過7成的民眾，贊成用於公路養護、修建及安全管理的汽機車燃料費，應從現行「隨車徵收」，調整為「隨油徵收」或「隨里程徵收」。其中，皆持有汽機車的民眾對此政策的支持度最高，月收入部分則以 65,001 以上的民眾最支持這項議題。