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影／汽機車稅賦民調 超過七成民眾贊成以實際排氣量課稅

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
時代力量黨團上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智（右）、交通 YouTuber 火花羅（左），共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。記者陳正興／攝影
時代力量黨團上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智（右）、交通 YouTuber 火花羅（左），共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。記者陳正興／攝影

時代力量上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智、秘書長李兆立、交通 YouTuber火花羅，共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。

李兆立提到，針對國人持有汽機車的現況，從本次調查結果顯示，民眾持有機車的比例達3成5，持有汽車的比例不到1成，擁有汽車與機車的比例將近4成，此外，有近2成的民眾是沒有汽車也沒有機車，以上的抽樣資料，相當接近 2022 年內政部的交通運輸數據。

邱顯智分析，民眾對於汽機車燃料費、牌照稅徵收方式的看法，根據民調結果，有超過七成的民眾，贊成改以實際的排氣量，而非目前的600c.c大級距，來課徵牌照稅、燃料費稅金。其中，持有汽機車的民眾對此政策的支持度最高，非常贊成的比例高達42.5%。即使是沒有持有交通工具的民眾，也有近7成表達贊成的態度。

同時，也有超過7成的民眾，贊成用於公路養護、修建及安全管理的汽機車燃料費，應從現行「隨車徵收」，調整為「隨油徵收」或「隨里程徵收」。其中，皆持有汽機車的民眾對此政策的支持度最高，月收入部分則以 65,001 以上的民眾最支持這項議題。

李兆立表示，面對如此不合理的稅制，社會各界、財稅學界改革的呼聲已經持續多年，2022 年，審計部也因此糾正財政部，認為「貨物稅課徵未符合量能課稅原則，應通盤考量研議公平合理之制度。」呼籲財政部該調降貨物稅就調降，推出一籮筐的減免方案，僅是治標不治本，請財政部不要為了固守財源，以「沒有替代財源」或「牽一髮動全身」當藉口，拒絕改革，拿人民的荷包開刀。

時代力量黨團上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智（中）、秘書長李兆立（右）、交通 YouTuber 火花羅（左），共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。記者陳正興／攝影
時代力量黨團上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由立法委員邱顯智（中）、秘書長李兆立（右）、交通 YouTuber 火花羅（左），共同針對汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。記者陳正興／攝影

民調 邱顯智 時代力量

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