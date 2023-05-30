影／比基尼闆娘勇敢愛自己掀上衣展隆乳成果 媽問「會不會痛」
近年女性意識抬頭，女性愛美不再遮遮掩掩！高雄1名27歲女子猛珊因為天生體型纖瘦，在諮詢醫師後，決定動隆乳手術。猛珊手術恢復後，在客廳與家人「坦誠相見」，大方告訴家人自己去隆乳，媽媽雖然說錢花得值得，但仍擔憂地問她「會不會痛？」暖心的關懷，讓網友相當感動。醫師提醒，隆乳手術有醫療風險，並非每人都適合。
自稱是骨感女孩的猛珊，在高雄經營異國風複合式商店，販售餐飲及比基尼，猛珊去年在高雄曾參與50名辣妹騎單車活動，今年也在岡山區籮筐小趕集，與其辣妹一起擺攤賣比基尼，清涼健康的扮相相當吸睛。
猛珊說，隆乳這件事情在現今的社會，仍不太被大眾接受，有些人會覺得丟臉、羞恥，但她認為女生是為了愛自己而隆乳，會讓自己更有自信，她也不想欺騙大家，所以很坦然的面對，才會拍攝「隆乳10天後家人の反應」並貼上網路，沒想到會引起網友討論。
影片中猛珊開心地掀開上衣，阿嬤及弟弟的女友看到後很淡定，還上手摸摸胸部，弟弟一臉無奈；媽媽看到隆乳後的猛珊，先吞了一口口水，隨後擔憂地問她「會不會痛」，但仍稱讚她做得好，錢花了值得。
影片曝光後，有些網友的留言帶有歧視。猛珊的媽媽親上火線回覆這些網友，她說，想當一個思想開明，眼界開闊，鼓勵多於責罵的長輩，「人生苦短，讓孩子用她自己想要的方式活著，這是我愛她的方式」。
媽媽對猛珊的愛護，感動不少網友。有網友說，女兒能勇敢追求自己想要的，長輩能支持，非常好。
猛珊說，現在社會大眾仍不太能接受隆乳這件事，有人會覺得丟臉、羞恥，但她認為現在的女生會去隆乳，是因為愛自己；猛珊說，平時就會很真誠地跟家人互動，才會跟他們分享成果，也是要讓家人知道「做這件事讓我非常有自信」，她喜歡以前的自己，也喜歡現在很健康、陽光又更有女人味的自己。
高雄元和雅診所醫師游瑞欽說，任何隆乳手術都有醫療風險，並非每個人皆適合，應與醫師當面進行評估診斷後，再選擇適合自己的隆乳療程；隆乳材質的種類多，在選擇上可以多比較，隆乳手術也不是只講究「大」，每個人的條件不同，也要考慮身材比例。
元和雅醫師方嘉良也提醒，良好的手術效果除了醫師手術成功、術後居家照顧也同等重要，術後應聽從醫囑，例如避免拿重物等等，才能達到最佳豐胸效果。
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