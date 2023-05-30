中颱瑪娃過後還有梅雨嗎？ 賈新興曝喜訊

中颱瑪娃過後還有梅雨嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，展期資料顯示， 6月9日前後環境有利降雨發生並持續至6月23日前後，且時間更長，還是有梅雨機會。

賈新興指出，瑪娃路徑略偏東，對台灣影響減小。31日至6月2日受颱風外圍環流影響，31日至6月1日苗栗以北及宜花有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨，民眾要留意宜蘭及新北宜蘭交界雨勢大，6月2日苗栗以北有局部短暫陣雨午後中投山區有局部短暫陣雨。

他表示，6月3日北部山區及花東山區午後有零星短暫雨，4日高屏山區午後有零星短暫陣雨， 5日至8日午後中部山區、南部山區及花東山區有局部短暫陣雨。

不少民眾關心是不是颱風之後梅雨就沒了，賈新興指出，目前看來，6月9日、10日有下雨條件，且一直到6月23日， 下雨時間更長，中南部仍有雨，且 6月9日、10日到16日，台中以南要注意大雨，至於6月底就是比較乾的環境。