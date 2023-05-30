新聞眼／選擇性解讀 政府只顧遮掩缺失

衛福部統計最新「不健康餘命」數據，二○二一年是近十年來新低，首度重新降回七字頭。而官員開心地做起大內宣，歸功於「防疫有成」，實施口罩禁令，減少長者死於感染性疾病，完全不提該年度超額死亡，且大都是六十五歲以上老年人。這種選擇性的解釋，不是掩耳盜鈴，是什麼？

去年六月底，衛福部公布二○二一年死因統計報告，同樣避談疫情下的超額死亡，將死亡數增加歸因「低溫天數較多、人口老化。」讓許多公衛學者無言。所有好的數據均歸功「政府防疫做得好」，至於不好的暗黑面，就推給個人或老天爺，因為人口老化、天氣太糟糕。

「不健康餘命」變短了，可以被當成政績，補助中重度失能者每月住宿機構費用五千、一萬元，那更是變成政府德政，直接將這一塊納入「長照涵蓋率」。卻略而不提補助費用只是杯水車薪，不少家庭還是無力負擔其餘每月三、四萬元，也難怪遭專家批評是吃民眾豆腐。

更重要是，外界詬病已久的巴氏量表，迄今仍無改革跡象。政府仍嚴格規範外籍看護聘用標準，除了造成醫病間的緊張態勢，也讓許多家有失能者的家庭陷入生計危機，成員被迫離開職場，形成「一人倒、全家倒」。

對學者專家建議開辦長照保險，民眾每月只需繳納少少的錢，就可擁有基本長照服務，但官員仍認為，現行長照二點○涵蓋率高且財源穩定，無須考慮長照保險。

以數字來掩飾施政缺失，已成執政者一貫欺民手法。諷刺的是，衛生福利部今年組團遠赴舉行ＷＨＡ的日內瓦，宣揚台灣防疫的亮眼成績，包括死亡率極低，卻漠視眾多超額死亡個案背後所代表意義，以及政府作為的不足。

一個連自己人民的苦難都不願意面對、不願意照顧的政府，哪來自信可以幫助全世界？