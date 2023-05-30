不健康餘命／學者籲推長照險 衛福部：沒計畫

政府大規模推動長照二點○服務，年度預算從五十億成長到六百多億元，許多中重度失能者家庭卻覺無感，因為長照服務不是用不起，就是不敷使用，只能仰賴家人或外籍看護全天候照顧。學者建議，政府應審慎思考開辦長照保險，而財源籌措需符合公平性和穩定性。

目前長照財源來自房地合一稅、菸稅等稅收。家總政策委員會召集人、北護長期照護系教授陳正芬表示，長照二點○採「有多少錢、做多少事」，稅收不夠再用公務預算補；若未來經費限縮或有其他政策需求，長照系統能做的事就更少，無法長期穩健運作。

淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋表示，大部分長照財源來自房地合一稅，但這容易受到景氣影響。再者，台灣人口老化速度這麼快，如果支出預算往上拉，收入卻往下掉，「長照收支很可能出現死亡交叉」，現在是開啟討論長照保險的時機。

「錢不會從天上掉下來，要解決財務問題，就要思考，加稅還是加費？」韓幸紋表示，台灣老化速度太快，根據國際經驗，台灣可考慮採稅收和保險混合制收取保費，建議採取「家戶總所得制」，這對於多眷口家庭比較公平。

衛福部長照司副司長吳希文表示，按現行長照服務法規定，以稅制來作為長照財源，也就是菸稅、房地合一稅、遺產贈與稅、菸捐等，每年大約六百億至七百億，預估未來五到八年都處於穩定狀態，因此，今年及未來均無推動長照保險的計畫。