圖表／閃、縮、逃、轉、躲？這些颱風花式繞台 上次登陸已是3年前的事

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聯合新聞網／ 綜合報導
距離上次登陸的白鹿颱風至今，已經有1373天颱風不曾登陸台灣。圖／聯合報系資料照片
距離上次登陸的白鹿颱風至今，已經有1373天颱風不曾登陸台灣。圖／聯合報系資料照片

中度颱風瑪娃預計31日會擦過花東近海、綠島，並在6月1日晚間加快遠離台灣，也讓許多民眾好奇「為何颱風都不登陸台灣？」對此，臉書粉專「氣象象來談氣象」指出，即使颱風不登陸，但經過台灣附近海域的雲系照樣會帶來風雨，所以也不能掉以輕心。

「氣象象來談氣象」指出，2019年的白鹿颱風離開台灣到今天已經過了1373天，這些日子以來颱風中心未曾涉足台灣陸地，明明台灣座落在颱風經過的熱門地點，為何會有這麼多颱風路過呢？該粉專細數從2019年的颱風路徑分佈。

臉書粉專「氣象象來談氣象」細數從2019年的白鹿颱風以來，未登陸的颱風概況。圖擷自臉書粉專「氣象象來談氣象」授權提供
臉書粉專「氣象象來談氣象」細數從2019年的白鹿颱風以來，未登陸的颱風概況。圖擷自臉書粉專「氣象象來談氣象」授權提供

從數據來看，台灣至少有連續14個颱風有發布海上警報，但卻沒有登陸。從2019年的白鹿颱風開始，他是最後一個有登陸台灣的颱風，接著米塔颱風原先預計是西北颱，最後彎向北方，導致宜蘭豪大雨。緊接著2020年的5個颱風，依序為黃蜂、哈格比、米克拉、巴威、閃電，都以各種方式閃過台灣本島。

到了2021年的5個颱風，從彩雲颱風到圓規颱風，都跟台灣擦身而過。而2022年的軒嵐諾颱風也令國人留下不少印象，它的路徑先往下墜，又在東部外海盤旋超久，但最後卻沒有登陸，也為台灣帶來了不少風雨。接著是梅花颱風，龜速移動讓北部狂降雨，最後是尼莎颱風，它從台灣南邊經過，卻讓台北的風雨共伴效應增強。

最後，「氣象象來談氣象」提醒，雖然說颱風錯過台灣，「但即使不登陸，颱風經過台灣附近海域時周圍的雲系照樣會帶來風雨，所以也不能掉以輕心」。

颱風

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