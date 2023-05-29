長壽5月颱瑪娃仍很強 彭啟明分析颱風假機率：沒登陸就不要想

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，瑪娃颱風從生成距離台灣3500公里到現在已經在家門口，在台灣東半部持續到周五，路徑看來不會登陸台灣，大家可以放心。氣象局周二清晨東南部海域可能發布颱風海上警報。

今天只有零星陣雨，彭啟明說，明天開始東半部有陣雨，周四迎風面宜蘭、新北、桃園山區會有明顯雨勢。預測會有大雨到豪雨等級，甚至不排除短延時強降雨。周四、周五要特別提高警覺，「颱風沒有登陸，就不要想停班停課」。

彭啟明表示，6月5日本來有一道梅雨季鋒面要來，「但是被颱風破壞掉」。「很有可能梅雨已經告一段落」。

他說，瑪娃颱風中心位置目前距離鵝鑾鼻東南端580公里，現在減速了，「因為轉彎要減速」，順著高壓環流走。周二早上8時開始要北轉，速度也會開始減緩，目前每小時8、9公里。

至於是否影響航班，彭啟明表示，周一到周五都在東半部海面，沖繩可能6月3日、4日受到影響，要去沖繩旅遊的國人要注意。瑪娃颱風會減弱，可能周四、周五減弱到輕度颱風，再以輕颱或熱帶性低氣壓之姿到沖繩。

彭啟明表示，瑪娃颱風生成已經一個禮拜，中度颱風的強度仍維持很好。但實在走得太慢了，所以民眾還不感受到風雨影響。幸好後續不會帶來西南氣流影響，可以放心。

他說，對台灣的影響，周二開始東半部雲量增多、間接性陣雨。預測路徑往宮古島方向走，再往沖繩接近。接下來北風下來，可能減弱到熱帶性低氣壓。周三至周四是雨勢明顯的時候，尤其北部風雨會增強。周五之夠結構變弱，一直到周六脫離颱風影響。

「5月颱特色，基本上會有大轉彎」。彭啟明表示，很快6月颱風不一樣，西行會增多，7月太平洋高壓已經建構很完整，西行的颱風會更多。