資源循環促進法 張子敬：下會期送立法院審查

為促進台灣資源循環政策與國際接軌，環保署與歐盟繼2018年後再合作辦理「2023資源循環國際研討會」，針對資源循環促進法，環保署長張子敬表示，計畫下半年預告草案、下會期送立法院審查。

張子敬表示，這是台灣與歐盟疫情後第一次召開的實體研討會，研討會開過幾次，第一次是由前環保署長李應元前往歐盟參與，台灣開過兩次；疫情他前到西班牙參加會議，因此也在歐盟參與過一次會議，特別感謝副署長的幫忙，讓他們順利召開會議；資源循環研討會幫助很大，不論是技術、制度上有很多可互相學習 。

台灣早在1987年就開始推動資源回收，初期從教育開始做起，之後針對家戶產生的廢氣物建立四合一制度，延伸到生產者責任，要求生產者繳交一部分費用，利用後端回收再利用，目前家戶廢氣物已達到57.3％回收率，對於工業、事業廢棄物從法規規範盡量再利用，目前達到86.5％的再利用比率 。

張子敬說，過程也發現一些問題，如四合一制度針對末端回收再利用給予適當補貼，但逐漸發現，因回收有一定門檻及標準，覺得阻礙創新的發展，業者只要滿足補貼標準即可，因此這幾年大力修改制度，利用差別費率，鼓勵廠商往高值化發展、提高回升資源再利用。

事業部分，會議主題寫資源循環，外界應較常聽到循環經濟，事業看到很高回收再利用比例，但發現部分回收物質，在市場上居於弱勢地位，其資源認為可再利用，但去化市場因競爭力不足受到限制，因此希望改變，讓可以再利用的資源被回收，要如何再利用，若純粹靠經濟動能是不足夠的 。

張子敬指出，這幾年環保有很多改變與進程，外界最關心氣候變遷2050淨零排放部分，前年4月22日總統已宣示，對於目標如何達成，去年3月提出2050減碳路徑及12項重要戰略，其中資源循環零廢棄部分需推出執行方案及計畫，今年2月15日也把原來溫室氣體減量法重新修訂，改為氣候變遷因應法，該法納入2050淨零排放目標，包含碳費、收取碳的額度交易，這是目前積極推動。

張子敬說，法令修訂後，就要思考如何組織架構如何推動。本月24日環境保護署改制為環境部，因應氣候變遷，將新成立2個重要單位，一個是氣候變遷署，另一個是資源循環署。法令公告後，計畫希望在今年8月22日成立環境部及資源循環署，但首先還是要積極完成法令的作業。

張子敬表示，目前修訂新的法規暫時命名「資源循環促進法」，盼改變原來廢棄物觀點，原本認為廢棄物惠汙染環境，但現在反過來，從資源角度看廢棄物，讓廢棄物再利用最大化，這是修法重要方向。

張子敬表示，與研討會有關為事業產生源產生的廢棄物，以資源最大化再利用，期待技術創新的作法才有機會把廢棄物變成資源，未來在市場有競爭力，甚至進入到循環經濟，更有效的利用，這是對於2050淨零排放目前積極推動進展，「希望下半年可以拿出草案預告，送到立院審查相關工作並積極推動」。