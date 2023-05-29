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瑪娃颱風最快今晚海警 已掀6米巨浪 周三四最接近台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中度颱風瑪娃路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃路徑潛勢預報。圖／氣象局提供

中央氣象局預報員謝佩芸說，瑪娃颱風目前還是中度颱風，暴風半徑略為擴大300公里。目前颱風的速度和路徑預估，今天晚間到明天清晨發布海上颱風警報。周三至周四是最接近台灣，預計將影響到周四、周五才會遠離。

至於是否有機會發布陸上警報？謝佩芸說，要視颱風北上過程中，路徑是否有更接近台灣的狀況。目前預估海警機率比較高。至於颱風強度，瑪娃颱風在北上過程中強度會減弱，但在台灣附近還是有中颱以上等級。

謝佩芸說，瑪娃颱風上午8時的位置在台灣東南東方660公里海面上，暴風半徑略為擴大300公里，偏西北方向移動，移動速度變慢，但導引氣流不明顯，未來兩天還停留在東南方海面上，還可能偏東或偏西一點。預計將影響到周四、周五，周末導引氣流的帶動才會遠離。

謝佩芸表示，瑪娃颱風的外圍環流相當寬廣，目前台灣上空還是外圍環流沉降效應範圍，天氣穩定。西半部今明兩天溫度相當的高，今天西半部多可以達到34、35度，台南、高雄內陸地區可能有36度以上高溫。明天新竹以南高溫還可能更高。雖然颱風在附近，但要注意天氣特別炎熱。

降雨方面，迎風面北海岸、宜花地區局部降雨。明天隨著颱風更為接近，外圍環流降雨會更多一些，大台北、宜花降雨更加增加，宜花地區會有局部大雨出現。謝佩芸說，周三至周四是最接近台灣的時候。預計周五隨著颱風慢慢北上到台灣東方到東北方外海，降雨迎風面變成北部山區。

謝佩芸說，瑪娃颱風強度滿強的，外圍環流很寬廣，所以陸續帶來長浪現象。尤其蘭嶼、台東都觀測到6米巨浪，東部沿海都有3到4米，預期今天下半天之後各沿海的浪還會再增加，可能今晚到明天各沿海的浪都會達到3米以上，尤其東半部會達到5、6米以上。

謝佩芸表示，雖然颱風離台灣有段距離，但風勢還是會相當明顯，桃園到嘉義、澎湖的風力會有逐漸增強趨勢。明天之後隨著颱風更近，整體風力會更為增加。建議今天加強固定防颱工作。瑪娃颱風離台灣滿近的，強度很強，預計從東方外海北上機率比較高，本周都會持續感受到它的影響，風力和浪都特別的大。

謝佩芸說，今天、明天颱風還是會在台灣東南方海域，速度持續緩慢看後其是否增快趨勢，至少到周四離台灣非常的近，暴風圈仍在影響台灣海域的範圍內。

謝佩芸表示，由於瑪娃颱風在台灣旁邊的時間長，明天開始宜花地區降雨會變明顯，到周三、周四仍持續降雨，累積雨量和天數都比較多，提醒民眾要多加注意。

中度颱風瑪娃路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃各地侵襲機率。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃各地侵襲機率。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃侵襲機率。圖／氣象局提供
中度颱風瑪娃侵襲機率。圖／氣象局提供

颱風 高溫

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