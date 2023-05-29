瑪娃颱風龜速往北 賈新興估明天海警到周五才解除

瑪娃颱風龜速往北。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，初步研判，瑪娃颱風明天有發布海警的機會，周四朝石垣島及宮古島南方海域前進，因颱風移動速度緩慢，預估周五解除海上警報。

他說，明天至周五受颱風外圍環流影響， 明天至周四桃園以北及宜花東有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨，宜蘭雨勢大，周五竹苗以北山區及南投嘉義山區雨勢大。

賈新興表示，留意今天至周三新竹以南有火燒風發生的機會， 綠島及蘭嶼風浪極大。

賈新興說，周六苗栗以北有局部短暫雨，台中以南山區午後有零星短暫陣雨。6月4日至5日花東午後有零星短暫陣雨，6日至7日午後中部、南部山區及宜花東午後有局部短暫陣雨。請節約用水。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

中央氣象局說，中度颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北方750公里海面上（鵝鑾鼻東南東方730公里海面上），以每小時10公里速度，向西北進行。中心附近最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。