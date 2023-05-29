中颱瑪娃太胖走得慢 影響到周五 彭啟明：明起東部顯著降雨很有感

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，瑪娃颱風中心距離台灣南端約650公里，減弱為中度颱風，範圍勢力仍大且強，留意今天下半天可能發布的海上颱風警報內容。

他說，瑪娃颱風強度回到中颱等級，但暴風圈較廣，影響時間可能比較久。颱風從東部外海北上，但移動將顯著變慢，會有幾天時間以每小時9公里以下速度北上，強度也將減弱。

彭啟明表示，今天外圍雲系將逐步接近台灣，明天開始會很有感的在東半部有顯著降雨，隨後周三、周四會在東北部到北部，要到周五才會逐步脫離對台灣影響。

他說，熱浪來襲，昨天新北三峽、南部近山區高溫達36度，中度颱風瑪娃接近，下沉氣流顯著，今天桃竹苗地區、中南部仍可能有36度。隨著颱風更靠近，中北部沿岸風力增強，東半部風浪大，避免沿岸活動。南部山區有午後短暫雨，東北角、東半部受颱風影響，短暫雨會變頻繁。

彭啟明表示，明天高溫轉為中部內陸、南部近山區，強風延伸到台南，東半部及北部有陣雨，宜蘭、花蓮有大雨。周三北部、東北部降雨明顯，中南部雲量增多，天氣相對穩定。

他說，周四到周五颱風由東部外海北上，強風持續，降雨區域擴至桃竹、中部山區，山區或沿海活動不宜。周五下半天颱風遠離，天氣好轉，但東、北部長浪情況至少持續至下周一，要注意安全。