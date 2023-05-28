健保署推動癌症新藥暫予支付制度 兩款藥品下半年生效

健保財務有限，癌症患者使用新藥治療，往往需要等待漫長的時間，病友團體多呼籲應仿照英國成立「癌藥基金」，在有更多的財源挹注下，增加癌友使用新藥的可近性，在癌藥基金未設立前，衛福部健保署建立暫予支付制度，今年5月1日生效給付膽管癌新藥；另MET exon14基因突變非小細胞肺癌及神經母細胞瘤癌，也已獲健保共同擬訂會議通過，預計今年下半年生效給付。

健保署建立暫予支付制度，是為加速癌症新藥給付，以評估在健保給付之初，雖有臨床治療潛力，但仍有高度臨床療效不確定性及高財務衝擊的癌症新藥，透過搜集約兩年真實世界數據及臨床試驗資料，若具有堅實臨床實證基礎，並在未來兩年給付期間獲得驗證，才可繼續獲得健保給付，而無效藥品則會退場，確保資源用於在刀口上。

為考察英國「癌藥基金」制度，健保署長石崇良、國健署長吳昭軍及財團法人醫藥品查驗中心（CDE）執行長林時宜等人，於本屆世界衛生大會（WHA）會前赴英國，拜訪英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）及英國國民健康服務署（NHS）官員，就創新藥品基金(IMF)及癌藥基金(CDF)運作模式、醫療科技評估（HTA）、多元財務管控機制等議題進行交流。

石崇良說，英國健保財務制度，同樣受到價格高昂新藥、新科技，以及具不確定性治療成效的影響，因此進行交流。英國2011年時，政府另撥付一筆預算建立癌藥基金，目前反應不錯，讓病人及早可以使用新藥，並同時有緩衝機制，讓未有明確療效，或對於財務衝擊較大的藥品，以兩年為原則進行評估，是否納入常規醫療等。

石崇良表示，英國癌藥基金最大問題仍是對財務衝擊，一年基金所需費用約新台幣130至140億元，如何控制財務，不要變成財務黑洞，以及讓無效新藥退場機制，避免癌藥基金嚴重超支，其評估方法、使用人數、實證數據等，也都是一項挑戰，需要持續研究。

石崇良指出，此次與NICE簽署合作協定，雙方聚焦在HTA的人員訓練及技術研討，未來可透過與NICE的深入合作，第一手接觸國際HTA的最新趨勢、評估流程和方法，及真實世界資料的應用。

衛福部長薛瑞元說，還沒有去英國前，衛福部已從各項資料進行了解，並規畫暫予支付制度，沒想到這部分和英國有很大的雷同度，目前經暫予支付制度的新藥要費，仍是在健保總額內，未來再來思考，藥費是在健保總額內規劃專款，或是在總額外，而與英國