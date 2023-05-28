守護獸醫師職場安全 嘉市首創「動物星球安衛家族」

嘉義市成立第一個以動物醫院為主軸的安衛家族，30家動物醫院成立「動物星球安衛家族」由家族成員間相互交流，期能改善職場危害因子，避免職業災害的發生。

市府社會處表示，動物有別於人類可以透過言語表達自己的感受，獸醫師在診療過程中如何與動物建立互信關係變得相當重要，遇到的職業災害跟一般行業別也較為特殊，常見的危害因子有；針扎危害、搬運動物造成人因性危害、動物咬抓傷、感染人畜共通傳染病、接觸危害性化學品。

另外，獸醫師在診療時遇到動物的生離死別，除了需面對飼主輿論壓力外，無形中也會造成心理壓力，上述無論是生理或心理的傷害都需被正視。

獸醫師詹成章表示，曾遇過飼主帶狗狗過來診療，看似有狗鍊住，但鍊子老舊，瞬間被狗掙脫斷咬傷。經由安衛家族經驗交換，可以預先防患突發狀況。另外店內的一些設備，經過安全裝設講解，除了人員的使用安全也可以防範動物於醫院內亂跑跳所引發的意外。

財團法人安全衛生技術中心專案經理陳碧婷受邀擔任講師，課程內容包含，安衛家族運作說明、經營者與主管集合訓練安全衛生主管職責、常見災害事故案例分享，期能建立一個安全、健康及友善的工作環境。

嘉義市共有157名執業獸醫師，嘉義市政府於成立「動物星球安衛家族」，為全台第一個以動物醫院為主軸的安衛家族，今天有30家動物醫院及寵物用品店出席，並頒發安衛家族證書給所有家族成員。

市長黃敏惠表示，疫情期間，讓人與人的關係變得疏遠，許多人靠養寵物來紓解內心的孤獨感與壓力，牠們的重要性早已被視為家人，獸醫師更值得被尊敬，守護這些不會說話的毛小孩健康，無論是獸醫師、寵物美容師等在工作的安全更需被重視，透過加入「動物星球安衛家族」，以母雞帶小雞的方式，家族成員間相互交流，期能改善職場危害因子，避免職業災害的發生。