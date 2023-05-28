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台鐵主管違規開列車遭調職 台鐵：調查若屬實記過懲處

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵遭爆有二線主管違規駕駛列車，無視自身駕駛資格逾期未檢。台鐵說，日前已將該違規人員調離主管職，目前送調查中，確認違規屬實後記過懲處。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵遭爆有二線主管違規駕駛列車，無視自身駕駛資格逾期未檢。台鐵說，日前已將該違規人員調離主管職，目前送調查中，確認違規屬實後記過懲處。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵遭爆有二線主管違規駕駛列車，無視自身駕駛資格逾期未檢，已無駕駛列車資格，卻私自從板橋站開故障列車至樹林調車場。台鐵說，日前已將該違規人員調離主管職，目前送調查中，確認違規屬實後記過懲處。

媒體報導，有台鐵員工爆料指出，台鐵規定駕駛人員6個月以上未有駕駛經驗時，須經重新檢定合格，才符合駕駛資格。不過，卻有一名二線主管超過6個月以上未有運轉列車經驗，已無駕駛列車資格，卻在4月30日私自駕駛；雖駕駛列車不載客，但仍罔顧安全。

台鐵回應，該二線主管非無照駕駛，而是逾半年未檢定，當時列車故障，該主管未等派出司機員抵達，自行將故障車開進調車場內，雖皆按照號誌及SOP駕駛列車，但已將該主管調離為非主管職，不會再繼續乘務。另外，該案目前也交由台鐵運安處調查，屆時經調查確認確無駕駛資格，將記過懲處。

主管 台鐵

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