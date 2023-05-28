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夏月電價6月1日實施 台電：全年平均電價不變 非調漲

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
夏月電價制度循6月1日起實施，台電表示，夏月電價為平均電價的一部分，並非調漲電價，為合理反映當年度夏月與非夏月供電成本差異。圖／聯合報系資料照
夏月電價制度循6月1日起實施，台電表示，夏月電價為平均電價的一部分，並非調漲電價，為合理反映當年度夏月與非夏月供電成本差異。圖／聯合報系資料照

夏月電價制度循6月1日起實施，台電表示，每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度，至今已超過30年。夏月電價為平均電價的一部分，並非調漲電價，為合理反映當年度夏月與非夏月供電成本差異。

台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量約比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有逾378萬戶因用電較少完全不受影響，去年亦有逾360萬戶因用電較少完全不受影響。

台電說明，住宅用電去年7月僅調1000度以上，有1290萬戶（97.43%）用戶不受影響，今年4月僅調700度以上，有1231萬戶（92.94%）用戶不受影響。小商店用電部分，去年7月所有用戶均未調整；今年4月僅調1500度以上，有76萬戶（83.59%）用戶不受影響。

台電表示，上述受影響用戶，也僅有用電超過的度數會受電價調漲影響，未超過部分同樣不受影響，過去兩次電價調整逾九成以上用戶不受影響，而夏月電價每年均會循例實施，並不是漲電價。

台電指出，新電價方案已於本年度4月1日實施，台電依據電價費率審議會核定的平均電價，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，亦可透過價格方式引導用戶節約用電。

台電說明，台灣去年每戶家庭平均每月用電量約339度，在非夏月期間每戶平均月用電量是294度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升，每月用電量增加至428度，相較非夏月期間用電量高出4成以上，也使每月電費平均增加約479元，其中359元電費來自於用電量增加，實際因夏月電價調整而增加部分僅120元。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上的電費部份，調幅介於13%到28%。根據台電統計，全國378萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例3%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

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