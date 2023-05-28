快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壯年男重訓完胸痛以為運動傷害 竟是心肌梗塞裝支架

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
一名固定上健身房運動的男子，一次重訓完後胸口不適，以為是運動受傷，後來發現是心肌梗塞。示意圖。本報資料照片
一名固定上健身房運動的男子，一次重訓完後胸口不適，以為是運動受傷，後來發現是心肌梗塞。示意圖。本報資料照片

一名40多歲男子平常固定上健身房運動，一次重訓完後胸口不適，甚至會喘，以為是熱身沒做好、運動受傷，在經歷神經內科、急診後卻轉往心臟科才發現是心肌梗塞。國泰醫院心血管中心醫師黃晨祐建議，民眾若出現胸痛，應該先掛心臟科，先確認是否是心肌梗塞或是主動脈剝離。

一名40多歲男子在去健身房重量訓練完隔日發覺胸口不舒服，以為是熱身不完全造成不適。黃晨祐說，一般運動受傷的不適通常跟「姿勢」有關，如手做到某個動作會拉扯到，但是該名個案是走路比較快或是激動時會喘。

當時該男子認為可能是拉傷，因此先去看神經內科門診，在經過初步檢查後認為問題應不是神經肌肉，因此安排心電圖才發覺是心肌梗塞，因此轉到急診要由心臟科處理。黃晨祐說，心肌梗塞要盡速處理，會做緊急心導管，否則心臟肌肉在一定時間得不到血流就會死掉；愈晚把血管打通，受傷程度就愈嚴重，恐發生心臟衰竭等併發症。

黃晨祐說，病人常會用症狀的嚴重程度來判斷自身狀況。當時已經建議該個案要積極治療，但該個案卻離開，回家過了兩個小時才又再回來，回來後雖然打通血管，在左前降支放支架，但心臟功能已大受影響，個案目前仍在使用冠心症以及心臟衰竭用藥。

黃晨祐表示，心臟衰竭是需要長期追蹤的疾病，不只要用藥，也要做超音波檢查，並定期驗血確認肝腎功能指數。因為心臟衰竭不是單純影響心臟，也會影響其他器官的功能，最常見就是腎功能可能也會變差，因此需要定期追蹤。

黃晨祐指出，胸痛的原因很多，不是只有心臟的問題，胃食道逆流、拉傷也都會胸痛，但原則上只有兩種胸痛會死，一個是「心肌梗塞」，一個是「主動脈剝離」，這兩個都可以在心臟科門診經由心電圖、X光、抽血等馬上診斷或是排除。因此民眾胸痛應該先掛心臟科，先把最危險的排除，若是不適合再去胸腔科、復健科等科別檢查。

心肌梗塞 運動 腎功能

延伸閱讀

46歲女新店行政大樓洽公墜樓亡 衛生局：她當時情緒低落

美魔女胡文英「天選之人中鏢了」咳到胸痛喉嚨如刀割　初診被誤當流感

病患指數全正常！護理師1句「怪怪的」 醫一驗驚：急轉加護病房

澎湖男子心肌梗塞 消防員成功搶救獲表揚

相關新聞

最快明清晨海警 彭啟明：路徑略偏台灣一點 今明是關鍵

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點，今天到明天的發展會是關鍵。

別急著開冷氣！台電親授「吹電風扇4關鍵秘訣」：涼爽又省電

最近天氣明顯變熱，幾乎每戶人家都把電風扇打開，但其實使用電風扇也有小撇步。台電日前在臉書上發文，分享如何讓電風扇吹起來更涼爽，甚至可以有效省電的「4秘訣」。

大王具足蟲是什麼？變成料理端上桌 牠真的適合食用嗎？

當大王具足蟲成了餐桌上的佳餚，也許有一些你值得理解的小故事。

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度...

颱風瑪娃影響 綠島客輪撤離遊客將全部停航

受到颱風瑪娃外圍環流影響，台東往返綠島船班今天中午過後全部停航，一早就有不少遊客來到南寮漁港等候船班，航港局東航中心呼籲...

壯年男重訓完胸痛以為運動傷害 竟是心肌梗塞裝支架

一名40多歲男子平常固定上健身房運動，一次重訓完後胸口不適，甚至會喘，以為是熱身沒做好、運動受傷，在經歷神經內科、急診後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦