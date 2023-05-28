黨若洪獲台新藝術獎年度大獎 打破平面繪畫獲獎紀錄

第21屆台新藝術獎昨揭曉三大獎得主。致力全球南方文化研究的策展人高森信男以「海洋與詮釋者」展覽獲視覺藝術獎，獎金100萬；七年內四度入圍的李貞葳與編舞家夫婿法庫亞‧佐坦終以「崩—無盡之下」拿下表演藝術獎，獎金100萬；而黨若洪的「《高枕無憂的你－黨若洪個展》從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃」從17組入圍作品脫穎而出，獲得本屆「年度大獎」，打破台新藝術獎史上未有平面繪畫作品獲獎的記錄。

歷經三年疫情，今年的決選團恢復邀請海內外專家參與，由藝術家潘小雪擔任決選主席，委員包括藝術史學者曾少千、劇評人吳思鋒、藝術顧問周伶芝，以及來自德國的表演藝術策展人迪特·耶尼克(Dieter Jaenicke)、日本橫濱美術館資深策展人木村繪理子（Eriko Kimura）、香港藝術學院院長茹國烈（Louis Yu） 。歷時三天的馬拉松式會議在綿密討論下，選出三大獎得主。

「視覺藝術獎」得獎作品「海洋與詮釋者」是同時於鳳甲美術館與本事藝術展出的研究型展覽。策展人高森信男邀請了20多名亞非地區的藝術家，除了向亞洲觀眾引介非洲及加勒比海藝術之外，也透過作品探討區域交流所觸及的政治、文化、國族認同等面向。

「表演藝術獎」得獎作品「崩—無盡之下」，由李貞葳與法庫亞・佐坦共同編舞，為國家兩廳院2022秋天藝術節邀演作品，以三名舞者形成小型社會的隱喻，探討當代人心敏感又脆弱的精神狀態。

「年度大獎」由「《高枕無憂的你－黨若洪個展》從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃」奪得。該展覽於安卓藝術展出，主題映射藝術家於過去幾年疫情期間生活型態與創作心境上的轉變，以畫作中悠遊自在的氛圍幽默地反諷詭譎的國際情勢，為當代社會的集體經驗留下獨特的註解與小結。

三組得獎作品的創作源起或歷程中，皆隱含遇疫情影響，所產生面對自我的心境、人與人之間的互動，以及集體共感的身心狀態，黨若洪和李貞葳面臨疫情期間長期居家，面對自我身心的內觀與家人的互動，因真實狀態變化而衍生新的創作語彙；而高森信男的海外策展與研究計畫，因疫情影響國際互訪交流，進而在台灣延伸出新的對話與串聯，產生新的策展契機。

高森信男表示，這次獲獎是他從事策展工作十幾年以來最好的禮物，也感謝台新藝術獎評審團對於「策展」這門藝術的肯定；李貞葳說編舞時實在太累了，「仿佛每一次創作都有在折壽的感覺」，有感自身在不同的階段上經歷過身心耗盡和社會過勞，本次作品也正是以最熟悉的身體，來試圖表達身心健康的價值。年度大獎得主黨若洪表示，從未想過會以繪畫站上台新藝術獎的舞台，希望這一刻可以鼓勵到所有與他一樣從事繪畫創作的朋友們。