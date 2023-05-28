瑪娃颱風逼近 宜花今晚就有感 專家：在台灣附近長達5天莫輕忽

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天天氣晴朗穩定，中午高溫炎熱，各地高溫都有30-34度，尤其是台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號，外出要記得防曬防中暑。

不過，廖于霆說，穩定天氣到了晚間將會有所改變，因為強颱瑪娃正逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣將影響東半部，宜蘭、花蓮甚至是大台北可能會有陣雨發生機會，其他地區則不受影響。

廖于霆說，瑪娃颱風目前在台灣東南方1000公里左右的海面上，速度雖有放緩，但仍持續向台灣東南方海面接近，氣象局也不排除明天有發布海上颱風警報機會。

廖于霆指出，目前看來，瑪娃颱風明天將逐漸北轉，周二到周五沿台灣東方海面緩步北上，影響台灣天氣時間將比之前預估的要來得長。

中央氣象局已發布長浪即時訊息。廖于霆指出，要留意的首先是沿海風浪，東部、恆春半島、北部未來五天風浪大，有長浪發生機會，要盡量避免前往海濱活動。

廖于霆說，周二起颱風外圍環流會對北部與西半部帶來瞬間強陣風，外出活動要留意自身安全。 降雨則主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，明天到周五都有機會降雨。

廖于霆說，由於瑪娃颱風在台灣附近活動的時間長達五天，且強度在中度颱風以上，它的風場、雨帶都會明顯影響台灣天氣，建議未來五天盡量避免前往山區海邊，如有東部或南部外島行程，也要留意船班是否正常。

他表示，未來颱風路徑還是會有些許變動機會，是未來幾天天氣觀察重點。 因為它離台灣很近，路徑稍微偏一點，對台灣的影響差異就很大了。