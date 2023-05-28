良民證申請暴增 曝彩券商借牌亂象

台彩公司卅一日將舉行十年一期的電腦型彩券經銷商抽籤，統計今年約七萬七千人爭搶五千五百個經銷商名額，競爭激烈。本報記者追查發現，近月各地警局申請良民證案件暴增，以高雄為例，今年一至五月申請件數較去年同期增加逾三成，多數申請案是為了參加彩券經銷商抽籤，其中不少是供人借牌的「人頭」，一張良民證曝露彩券經銷商「借牌經營」的亂象。

台彩公司月底將舉辦十年一期的電腦型彩券經銷商抽籤，今年良民證申請案暴增，業者透露許多大戶藉弱勢者名義抽籤。記者劉學聖／攝影 財政部規定，經銷公益彩券須為身心障礙者、原住民及低收入單親家庭三種身分，且須有警方開立的良民證（警察刑事紀錄證明）。經銷商分為電腦型與立即型，前者有店面，後者可在臨時地點販售刮刮樂。

近年台彩銷售額屢創新高，讓更多符合資格者競相投入，電腦型經銷商須抽籤，立即型則只要符合資格、經審核通過就能販售。

高雄市警局統計，今年一至五月申請良民證有五萬五千四百九十件，比去年同期三萬六千五百七十九件增加三成二。警方透露，許多申請良民證就是為了參加彩券經銷商（投注站）抽籤。

投注站業者表示，早期弱勢者經營比率達七、八成，現在僅占五成左右，可能是無意願或資本不足，才寧願借牌給他人，每月至少可賺一萬元借牌費。

業者表示，借牌經營投注站已是公開的秘密，不少大戶經營者手上有十餘家投注站，因中籤率僅個位數，每逢抽籤時期，大戶經營者更極力動員更多弱勢者參加抽籤，希望提高中籤率。

台彩表示，這次共收到七萬七四九一件報名，比上一屆多一萬件左右。正取、備取各五千五百名，共一萬一千名準經銷商，總計中籤率百分之十五，備取者可隨時遞補缺額。

經銷商透露，現在借牌經營應已超過弱勢經營者，都會區不少「大戶」手上擁有一、二十家投注站，愈來愈多集團經營者靠蒐集大量人頭介入，甚至里長、原住民部落頭目帶頭將名單賣給掮客，人海戰術導致中籤率下降，壓縮真正有需要的弱勢經銷商。

支持借牌的南部經銷商表示，「大家各取所需，有何不好？」若全回歸弱勢者經營，競爭力或參與度會降低，投注站治安也可能成隱憂，現狀是各取所需，且弱勢者每月有一筆錢補貼家用，實際經營者可有效率經營，創造雙贏。

台彩總經理謝志宏表示，為防範人頭戶，今年特別加強過濾同戶籍出現多人報名情況，另提供獎金受理檢舉，每月至少查核兩次，若查出租牌、經營非法商品、賣彩券給十八歲以下對象等情事，都會處分，最重可撤照。

研究台彩多年的台科大財務金融研究所名譽教授劉代洋說，因經銷商是弱勢者，讓台彩有壓力，問題也更複雜。