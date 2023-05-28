彩券商亂象／對人頭戶開罰 法案仍躺立院

公益彩券借牌亂象層出不窮，去年民進黨立委蘇巧慧等人提案增修《公益彩券發行條例》，對經銷證轉讓或出借要增訂罰則，可處三到十五萬罰款，希望藉此杜絕人頭戶問題，但此提案仍躺在立院財政委員會，未排定審查。

蘇巧慧認為，公益彩券是提供弱勢族群就業機會，多一個非法經銷商，就多一個不法的競爭者，非法經銷商是對弱勢經營者的危害，期待修法遏止人頭戶，讓公益彩券真正回歸公益本質，弱勢族群受到真正的保障。

民進黨立委高嘉瑜說，借牌會成為他人利用的工具，尤其許多有經濟能力的大戶經營者為提高業績，會選擇在黃金地段經營，如此等同壓縮弱勢者的經營空間，造成大者恆大，真正弱勢者又因經營不善被撤照的命運，此舉就喪失政府照顧弱勢的美意。

國民黨立委吳怡玎認為，光有經銷商資格不代表有經營能力，借牌經營確實有灰色空間，弱勢者有能力經營是最好的方式，但出借資格獲得報酬也是一種間接照顧，要打破現狀確實不容易，目前也實在想不出更好方法。

台彩總經理謝志宏說，借牌行為若查證屬實就撤照，撤照原因除了借牌，另非法經營地下六合彩，或營業額未達標經輔導未改善或死亡等因素也會被撤照。

台彩表示，中國信託金控自二○一四年接手台彩至今，電腦型彩券經銷商因借牌而被撤照件數僅十八件，強調每月均審核把關，並非如業者聲稱借牌情況嚴重，且經銷商並非公司員工，對借牌沒有罰則、僅能撤照，至於台彩也是民間企業，已盡其所能督導經銷商。

台科大財務金融研究所名譽教授劉代洋說，台彩營運模式特殊，抽中是運氣好，導致台灣獨有借牌現象，建議政府有更明確處罰制度。