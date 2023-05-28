彩券商亂象／成本高利潤少 真弱勢難經營

長期洗腎靠賣彩券維生的高雄老張說，外界以為賣彩券很好賺，但只有春節業績較好，平常若彩金沒累積，買氣難拉抬，加上水電雙漲，僅勉強餬口。另一經銷商老林感嘆，愈來愈多非身心障礙者投入，資格篩選不嚴謹，相對壓縮身障者空間，讓真正有需求的弱勢者難進入此行。

老林是身障者，他說，每天早上九點開門到晚上九點打烊，靠賣彩券養活一家人，早期營收不錯，但近年夜市周邊彩券行林立，競爭十分激烈，收入大不如前，現在店租一個月四萬多，加上水電等成本，若請人顧店根本划不來。現在夫妻兩人從早顧到晚，一個月做到上百萬業績，扣除成本僅三到五萬元盈餘，「其實非常辛苦」。

林先生說，他曾因沒抽到籤，靠熟識的身障朋友幫忙借牌才能繼續經營，過去借牌是身障者抽中了沒辦法做，找好朋友幫忙經營，偏互助性質；現在被集團介入，讓政府提供弱勢者長期就業的美意變質，財政部若要保障公益彩券經銷商的工作權，在條件或篩選把關上應要更嚴格。

罹患脊髓肌肉萎縮症的孫小姐在左營開投注站多年，她以電動輪椅代步，每天上午七點半準時開門，半夜十二點才打烊，一天營業十五小時，她店面周邊投注站林立，「如果不這麼拚很難與其他店家競爭」。此次幾位身障朋友都參加抽籤，她也準備好，無論如何都要把店開下去。

無障礙協會理事長、中華民國彩券販賣人員職業工會全聯會前理事長林俊福抱怨，經銷商抽佣比率太低屢遭身障團體詬病，像公益彩券佣金百分之八，刮刮樂百分之十，一個月就算做五十萬元業績也只能抽成四至五萬元，近幾年店租、水電等營運成本升高，利潤確實有限，佣金應酌予提高。