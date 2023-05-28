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聯合報系淨灘 清出333公斤廢棄物

聯合報／ 記者徐柏棻／新北報導
聯合報系昨天在新北市萬里海邊舉辦員工淨灘活動，短短一段海灘就清出三三三公斤的海洋廢棄物。記者徐柏棻／攝影
聯合報系昨天在新北市萬里海邊舉辦員工淨灘活動，短短一段海灘就清出三三三公斤的海洋廢棄物。記者徐柏棻／攝影

「想不到小小一段海灘，可以撿到這麼多寶特瓶和魚網!」國小五年級的陳妡凌，昨天和媽媽參加聯合報系在新北市萬里區舉辦的淨灘活動，面對撿不完的海洋廢棄物，小小年紀的她誓言以後要從源頭減塑，盡量減少製造垃圾。

聯合報系去年揪集一群有心從事永續的企業，如台灣房屋、億光電子、燿華電子等，在新北市林口海灘參與淨灘活動，聯合報系更主動認養新北市萬里大橋下方的海灘，昨號召近五十名報系的員工及家屬，到萬里海邊淨灘，總共清出三三三公斤的海洋廢棄物。

參與這場淨灘活動的聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系前年成立永續工作室，也是國內首家成立永續單位的媒體，希望從自身做起，在報系內推動環保節能、減塑減廢，要讓下一代也能擁有我們目前享有的資源。

昨淨灘時，剛好萬里地區正在舉行大拜拜，當拜拜陣頭行經萬里大橋時，不斷有人員及信徒在萬里大橋上對著正在淨灘的聯合報系員工揮手，大喊「你們好棒 ! 地球感謝你」。

這場淨灘活動完全是聯合報系員工的自發性活動，跟著媽媽參加淨灘的陳妡凌說「我每撿起一根吸管或魚網，就覺得少讓一隻海龜受到傷害」。報系電腦程式設計師李英宗表示，一早就從基隆搭公車到萬里，一定要響應這場有意義的活動。

淨灘 萬里

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