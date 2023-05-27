聽新聞
test
0:00 / 0:00
交通部要各縣市清晨4點至6點改回三色號誌管制 南市：3年前就實施
交通部4月底發文各縣市，凌晨4至6點是交通事故死傷尖峰，請各縣市研議該時段閃光號誌路口，改回三色號誌管制。台南市政府交通局表示，3年前市長黃偉哲就要求，原則開啟24小時三色運轉，只有少數路口地方認為夜間幾乎沒有人車經過，才會改閃燈。
交通局表示，早期市區三色交通號誌燈在晚上會改為閃燈，黃偉哲市長上任後曾經歷過一段討論，之後認為夜間還是有行人和車輛經過需求，加上交通號誌燈電費是採包燈制，開幾小時費用都是一樣，因此決定24小時開啟，以延長保護用路人的安全。
交通局說，交通部政策要各縣市研議24小時三色運轉，台南市早就在做了，雖然有時難免也會有民眾報怨「晚上很少車經過是浪費時間」，但交通政策須在便利和安全之間，考量平衡點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言