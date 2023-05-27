交通部要各縣市清晨4點至6點改回三色號誌管制 南市：3年前就實施

交通部4月底發文各縣市，凌晨4至6點是交通事故死傷尖峰，請各縣市研議該時段閃光號誌路口，改回三色號誌管制。台南市政府交通局表示，3年前市長黃偉哲就要求，原則開啟24小時三色運轉，只有少數路口地方認為夜間幾乎沒有人車經過，才會改閃燈。

交通局表示，早期市區三色交通號誌燈在晚上會改為閃燈，黃偉哲市長上任後曾經歷過一段討論，之後認為夜間還是有行人和車輛經過需求，加上交通號誌燈電費是採包燈制，開幾小時費用都是一樣，因此決定24小時開啟，以延長保護用路人的安全。

交通局說，交通部政策要各縣市研議24小時三色運轉，台南市早就在做了，雖然有時難免也會有民眾報怨「晚上很少車經過是浪費時間」，但交通政策須在便利和安全之間，考量平衡點。