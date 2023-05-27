恆春機場活化跨出一小步 輕航機空中觀光機會難得

屏東恆春機場航班停飛近9年，縣府持續爭取國際包機外，開辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動活化，透過專案申請，串連高樹鄉皆豪輕航機飛行場和百里外的恆春機場，今天起一連兩天由在恆春機場由超輕航機同乘體驗「空中觀光」打頭陣，民眾從空中鳥瞰墾丁山海之美，直呼好美；縣府說，將申請假日常態性飛行，不僅活化機場，更成為觀光特色。

恆春機場2004年開航，載客率逐年下滑，2014年9月，立榮航空飛完最後一班後以天候不佳因素停飛，2019年5月宣布退場，縣府4年前一度安排菲律賓民航機國際包機試飛，之後卻碰上世紀大疫情；在存廢爭議未歇之際，機場維持最低的人事運作和維護，曾租借做為「練功場」遭奚落，目前僅零星供中科院研發無人機起降和安捷飛行學校飛行訓練場地。

縣府交通旅遊處長黃國維說，將恆春半島的美麗風景立體化，帶民眾從空中俯瞰南台灣之美，也是全台首次利用民用機場跑道舉辦超輕航機同乘體驗，屏東縣公告的禁航空域有多處，特別在國軍漢光演習前，以專案方式向軍方申請，讓皆豪超輕航機飛行場的輕航機進駐恆春機場，讓民眾從空中視角觀賞山海美景，未來規畫避開國軍演訓、落山風和颱風期間舉辦假日同乘體驗飛行，帶入更多元的旅遊選擇。

吳姓超輕航機玩家說，政府在休閒航空運動這塊還是太保守，未跟上歐美國家，尤其是空域開放部分，以皆豪飛行場為例，屏東縣禁航區有多處，輕航機時速約每小時100至150公里，起飛後飛行路線受到很多限制，更無法從高樹鄉直飛到沿海，一覽海岸風光，縣府這次以專案申請方式可飛到恆春機場，不用半個小時就到了，盼軍方能在無演習假日時段開放禁航空域。