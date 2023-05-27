卓蘭「石葡萄」災情擴大 縣府將再度會勘爭取農災救助

苗栗縣卓蘭鎮是巨峰葡萄的重要產地，但今年4月間授粉期間遇上大雨，加上南風及溫度變化，葡萄園陸續出現「石葡萄」的災損情況，但先前農政單位前往勘察時，認定受損面積、程度未達農業天然災害救助標準，讓農民叫苦不迭，縣長鍾東錦下周一將邀相關單位再度前往勘察，為農民爭取權益。

卓蘭鎮素有「水果王國」美譽，生產多種水果，其中葡萄栽培面廣達500公頃，是卓蘭重要的水果特產，但今年4月間葡萄授粉期間遇上大雨，加上南風吹襲，溫度差異變化大，影響著果率，一些果園陸續出大批無籽、長不大的「石葡萄」，卓蘭鎮公所呈報災情，縣府農業處第一次會同農糧署、苗栗區農業改良場等單位會勘，認定出石葡萄災情損害程度約13％，且未達總面積5％，未達農業天然災害現金救助標準。

葡萄是卓蘭鎮重要的水果特產，今年的石葡萄災情鎮公所、農會都表達嚴重關切，且農民反映的災損情況陸續顯現，面積也增加，縣府已排定29日下午邀相關單位再度會勘。

苗栗縣政府農業處農務科指出，卓蘭地區申報的葡萄災情面積持續增加，正常生長的葡萄果粒略呈橢圓形，但石葡萄果粒小且無籽，無法成熟長大，縣府再度會勘受損情況，如達農業天然災害現金救助標準，每公頃有10萬元救助金，降低農民損失。