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食農教育法1周年的具體案例 陳吉仲說是這兩件事
食農教育法公布一周年，農委會當時擬投入10億元推動食農教育，農委會主委陳吉仲表示，今年鳳梨產期集中，舉辦食農教育活動；以及學校午餐章Q政策都是食農教育重要的呈現。
農委會今明天在華山舉辦「食農教育Party Fun」食農教育成果展，今天舉行記者會，農委會宣傳，學校午餐全面採用國產可溯源食材，三章一Q食材覆蓋率111年達96.17%。統計至112年4月底學校午餐使用三章一Q標章食材占比達97.95%。
農委會主委陳吉仲說，透過食農教育鼓勵消費者使用國產食材，學校午餐使用國產食材超過九成七，未來期待學生有機會看，學校午餐生產，米如何播種、採收、乾燥、碾製，是最成功的食農教育。
他說，食農教育具體落實，不只是對農民有幫助，對土地農業永續有很大幫助，今年1到4月天氣不這麼熱，鳳梨產出集中在4月，在嘉義雲林高雄產期都集中在4月同步採收，農會辦了200多場鳳梨食農教育，讓消費者了解鳳梨品種有十多種，鳳梨甜度生產過程，推動鳳梨內銷，帶動產地價格和批發價格，農民收入增加，是具體成功食農教育案例。
農委會輔導處長陳俊言表示，針對國營企業優先採購3章1Q平台讓公務體系可以優先購買，從政府部門先來，會訂出獎勵機制，鼓勵國營企業，不論是中鋼還是哪個團體，各政府部門，採購的程度上升給予獎勵，但並非經費補助。
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