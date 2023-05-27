快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

別成過路財神！兌獎常見「NG動作」千萬獎金慘飛　發票數據揭1產業重生

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：shutterstock

文／陳羿郿

112年3-4月期統一發票已開獎，萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組及特獎200萬元1組，千萬特別獎的幸運兒僅花了46元買1瓶豆漿和2顆茶葉蛋。不少民眾為節省時間方便兌獎，會將紙本發票上傳到「統一發票兌獎」App，接著就把發票丟了，此舉可能因此和財神爺擦身而過！

紙本發票存入兌獎App「正本」才能領獎

臉書粉專「台北國稅局 稅務小精靈」發文提醒，不少民眾為方便自動對獎，會將紙本發票（如電子發票證明聯、傳統發票）存入兌獎App後就丟掉或弄不見，但中獎依然需要發票「正本」才能領獎。

國稅局提醒，獎金1000元以下的電子發票證明聯，可至統一發票兌獎APP掃描發票正本「快速領獎」；傳統發票及獎金超過1000元的電子發票證明聯，請持發票正本至實體據點領獎。

不少民眾為方便自動對獎，會將紙本發票（如電子發票證明聯、傳統發票）存入兌獎App後就丟掉或弄不見，但中獎依然需要發票「正本」才能領獎。 國稅局提醒，獎金1000元以下的電子發票證明聯，可至統一發票兌獎APP掃描發票正本「快速領獎」；傳統發票及獎金超過1000元的電子發票證明聯，請持發票正本至實體據點領獎。

image source：FB/中華民國財政部

電子發票數據揭：旅社飯店客單價漲幅高達46%

另外，根據東方線上「EOL iNSIGHT電子發票銷售資料庫」的觀察，疫後娛樂休閒業浴火重生，2020年1-9月與2022年同期相比，健身房/運動中心普及率未提升，但客單價漲幅8%；旅社/飯店普及率從10.8%升到16.1%，客單價漲幅高達46%；而電影院靠大片拉抬人潮，電影院從 19% 升高到24%；KTV 仍尚未恢復榮景，從2020年的2.5%到2022年2.6%，變化不大。

延伸閱讀

統一發票3、4月開獎啦！千萬幸運號碼出爐　快對獎實現財富自由

千萬中獎發票期限只到5/5！僅花百元就中獎　超級幸運兒獎落3縣市

從小看到大都沒發現！統一發票暗藏可愛小彩蛋　背後功能曝光

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

統一發票 電子發票

延伸閱讀

大巨蛋座椅間距僅1個拳頭影響逃生？ 蔣萬安：它不是電影院

統一發票開獎！萊爾富買豆漿、茶葉蛋 幸運兒花46元就中千萬

幸運兒就是你！3-4月統一發票開獎了 千萬獎號「20783987」

威力彩飆2億、統一發票開獎！「3生肖」一路旺到端午：準備發財了

相關新聞

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動...

瑪娃颱風眼牆置換可能再增強 暴風圈半徑達300公里有海警機會

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預估今天東風將再增強一點，東半部仍然有短暫雨機會。中北部平地隨著颱風外圍的下沉氣流區域移...

燕鷗群繁殖季來臨 神話之鳥「馬妞」飛來這裡告別單身

隨著夏季來臨，許多燕鷗科鳥類紛紛現身，世界極度瀕危物種「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，已有5隻飛抵馬祖，包括在馬祖出生、編號...

二級保育類小燕鷗到香山沙丘繁衍產蛋 竹市府提醒守護

新竹市香山濕地生態豐富，吸引二級保育類小燕鷗棲息，每年4到8月是小燕鷗自澳洲、紐西蘭等地遷徙至台灣繁殖的季節。市府產發處...

四接爭議多 火速排定6月2日再審 環保署：依照程序辦理

基隆協和電廠更新改建案25日周四審查，進入第五次環評專案小組初審，審查台電提出的減少填海造陸「四接東移」方案；但公民團體...

影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦