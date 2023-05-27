別成過路財神！兌獎常見「NG動作」千萬獎金慘飛 發票數據揭1產業重生
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文／陳羿郿
112年3-4月期統一發票已開獎，萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組及特獎200萬元1組，千萬特別獎的幸運兒僅花了46元買1瓶豆漿和2顆茶葉蛋。不少民眾為節省時間方便兌獎，會將紙本發票上傳到「統一發票兌獎」App，接著就把發票丟了，此舉可能因此和財神爺擦身而過！
紙本發票存入兌獎App「正本」才能領獎
臉書粉專「台北國稅局 稅務小精靈」發文提醒，不少民眾為方便自動對獎，會將紙本發票（如電子發票證明聯、傳統發票）存入兌獎App後就丟掉或弄不見，但中獎依然需要發票「正本」才能領獎。
國稅局提醒，獎金1000元以下的電子發票證明聯，可至統一發票兌獎APP掃描發票正本「快速領獎」；傳統發票及獎金超過1000元的電子發票證明聯，請持發票正本至實體據點領獎。
image source：FB/中華民國財政部
電子發票數據揭：旅社飯店客單價漲幅高達46%
另外，根據東方線上「EOL iNSIGHT電子發票銷售資料庫」的觀察，疫後娛樂休閒業浴火重生，2020年1-9月與2022年同期相比，健身房/運動中心普及率未提升，但客單價漲幅8%；旅社/飯店普及率從10.8%升到16.1%，客單價漲幅高達46%；而電影院靠大片拉抬人潮，電影院從 19% 升高到24%；KTV 仍尚未恢復榮景，從2020年的2.5%到2022年2.6%，變化不大。
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