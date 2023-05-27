快訊

颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

影響世界的台南囝仔！謝金河：黃仁勳光芒蓋過馬斯克 開啟新時代的巨人

強颱瑪娃逼近預期將大轉彎 彭啟明：今明兩天的轉變是關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。如果依照氣象局的官方路徑，颱風暴風圈又碰觸東部警戒海域的區域，仍要留意後續發展。多數模式趨勢仍大轉彎向北，但程度有差別。

彭啟明表示，今明兩天會受到颱風外圍下沉氣流影響，會有點炎熱感，也可能有局部陣雨或午後雷陣雨發生，外出要留意。

國人關心颱風是否影響台灣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前預報仍是在台灣東南方大轉彎，下周一上午有機會發布東部海面、東南部海面以及巴士海峽的海上颱風警報。

吳聖宇說，其實東部跟南部山區這兩天下了不少雨，宜蘭南澳以南到花東、恆春半島的降雨跟偏東風帶來的迎風面降雨有關。

吳聖宇表示，南部山區的雨，則包含昨天下午的熱對流降雨，以及今天凌晨出現的對流雨。凌晨的對流雨看模式模擬的氣流，有可能是跟海峽南部繞回來的氣流遇上東風過山氣流，在北高雄山谷中激發出來的局部降雨，範圍不大，雨勢卻不小，下的位置也不錯，應該會有效幫助到南化水庫的越域引水，這種雨要是多下一些，對於旱象的緩解很有用。

不過，吳聖宇說，今天白天之後水氣會減少，颱風外圍的下沉乾區逐漸進來了。周末兩天大多數地方天氣都滿好的，最快可能要明天下半天之後，颱風最外圍的水氣才會逐漸為迎風面帶來降雨。

溫度普遍偏高，各地高溫都會到30度以上。風向的關係，背風面的西半部局部地區有機會到33-34度以上，戶外活動要補充水分預防中暑，做好防曬準備。

這兩天要注意海面上颱風長浪的影響，吳聖宇說，尤其明天開始，北部沿海、東半部沿海、恆春半島沿海、綠島蘭嶼海面的浪高預報都已經到了3-5米甚至6米，海邊活動應該是很不適合。

強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

颱風 彭啟明

延伸閱讀

周日起北轉是影響關鍵 彭啟明：強颱瑪娃已增強至頂峰

關注瑪娃颱風 彭啟明：海溫高+若未來強聖嬰 實在不敢想像

彭啟明：五月颱拋物線 中颱「瑪娃」這點很罕見

出門小心！暴雨夜襲北台灣 彭啟明示警：最強雷雨胞移入中

相關新聞

強颱瑪娃出現雙眼牆結構 吳德榮：路徑變數大 下周一影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天強颱瑪娃最強時美國估160浬／時，氣象局估5...

颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

梅雨季颱風攪局之後，還有受滯留鋒面影響的機會嗎？「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，2001年至2022年9個有發警...

強颱瑪娃逼近預期將大轉彎 彭啟明：今明兩天的轉變是關鍵

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。如果...

職業司機視力檢查沒過 原來是黃斑部水腫糖尿病惹的禍

基隆陳姓職業司機是家中經濟支柱，努力工作卻很少關心自己血糖控制，近期因在監理站視力檢查無法通過，回醫院檢查才發現兩眼已因...

瑪娃颱風「大了一號」 專家憂擦邊台灣 今起海邊慎防強風大浪

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，強烈颱風瑪娃整個颱風較之前有大了一號的感覺，因為逐漸納入...

4縣市大雨特報 瑪娃颱風最新路徑曝 最快下周一海警

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦