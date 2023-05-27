強颱瑪娃逼近預期將大轉彎 彭啟明：今明兩天的轉變是關鍵

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強颱瑪娃距離台灣1470公里，周末這兩天的轉變是一個關鍵。如果依照氣象局的官方路徑，颱風暴風圈又碰觸東部警戒海域的區域，仍要留意後續發展。多數模式趨勢仍大轉彎向北，但程度有差別。

彭啟明表示，今明兩天會受到颱風外圍下沉氣流影響，會有點炎熱感，也可能有局部陣雨或午後雷陣雨發生，外出要留意。

國人關心颱風是否影響台灣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前預報仍是在台灣東南方大轉彎，下周一上午有機會發布東部海面、東南部海面以及巴士海峽的海上颱風警報。

吳聖宇說，其實東部跟南部山區這兩天下了不少雨，宜蘭南澳以南到花東、恆春半島的降雨跟偏東風帶來的迎風面降雨有關。

吳聖宇表示，南部山區的雨，則包含昨天下午的熱對流降雨，以及今天凌晨出現的對流雨。凌晨的對流雨看模式模擬的氣流，有可能是跟海峽南部繞回來的氣流遇上東風過山氣流，在北高雄山谷中激發出來的局部降雨，範圍不大，雨勢卻不小，下的位置也不錯，應該會有效幫助到南化水庫的越域引水，這種雨要是多下一些，對於旱象的緩解很有用。

不過，吳聖宇說，今天白天之後水氣會減少，颱風外圍的下沉乾區逐漸進來了。周末兩天大多數地方天氣都滿好的，最快可能要明天下半天之後，颱風最外圍的水氣才會逐漸為迎風面帶來降雨。

溫度普遍偏高，各地高溫都會到30度以上。風向的關係，背風面的西半部局部地區有機會到33-34度以上，戶外活動要補充水分預防中暑，做好防曬準備。