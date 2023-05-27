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颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

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颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2001年至2022年9個有發警報的案例中，超過一半於颱風過後一段時間，西南季風增強並有顯著降雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
2001年至2022年9個有發警報的案例中，超過一半於颱風過後一段時間，西南季風增強並有顯著降雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

梅雨季颱風攪局之後，還有受滯留鋒面影響的機會嗎？「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，2001年至2022年9個有發警報的案例中，超過一半於颱風過後一段時間，西南季風增強並有顯著降雨。從模式預報來看，今年似乎會照著這個劇本走。

氣象局說，2012及2014年在颱風警報之前已有數波顯著降雨，未列入上述案例。

氣象局發布「月長期天氣展望5月27日至6月23日」，未來第1周期中後受颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。第2周水氣減少，各地大致為多雲到晴、有局部短暫雨的天氣。

氣象局說，未來第3、4周西南風增強，各地可能有較大雨勢，梅雨季預報不確定性較大，隨時留意氣象局最新資訊。

氣象局 颱風 梅雨

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