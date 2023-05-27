瑪娃颱風「大了一號」 專家憂擦邊台灣 今起海邊慎防強風大浪

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，強烈颱風瑪娃整個颱風較之前有大了一號的感覺，因為逐漸納入西南季風的關係，整體範圍變大不少，暴風半徑擴大，有可能影響到發布警報的時間，甚至是發布的範圍。半徑範圍過於龐大的話，一不小心邊緣就可能擦到東南部沿海，未來需要特別注意。

瑪娃颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。中央氣象局說，目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。瑪娃颱風持續朝西北西方向移動，預估最快下周一發布海警，是否發布陸警仍要再觀察。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末期間瑪娃颱風將穩定往西北西方向移動，明天到下周一來到台灣東南方海面時會逐漸北轉。轉向主要受到副熱帶高壓強弱與西風槽線影響。高壓若減弱較慢或幅度不大，颱風可能會比較接近台灣；高壓若減弱較快或幅度較大、槽線牽引顯著，則轉向較早、距離台灣較遠，因此未來的路徑預測仍有不確定性。但預估在東部外海一段距離北上的機率最高。

天氣風險公司說，北轉過程由於大氣環境轉不利颱風發展，可能減弱為中度颱風，但仍具有一定強度，且暴風圈範圍廣大。

天氣風險公司說，今天到明天逐漸開始受到外圍環流影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島地區將陸續轉有局部短暫陣雨。其他地區多雲到晴、午後山區有局部或零星短暫雷陣雨機會。

下周一迎風面地區風雨將更明顯，局部有較大雨勢機會、山區留意累積雨量。天氣風險公司說，雨勢的大小會與颱風的距離遠近相關、仍有不確定性。西半部則因為颱風接近帶來下沉氣流，為多雲到晴天氣且相當乾熱。類似的天氣型態初估會持續到下周三、周四，何時會轉趨穩定天氣則要看颱風遠離的速度而定。