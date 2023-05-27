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回響／中油、台塑化 改善加油站動線

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

加油站成為行人安全盲區，中油、台塑石化昨都表示，加油站內外動線確實值得檢討，願意在政府和專家的協助下，檢討改善軟硬體，避免人車衝突及影響周遭車流。

本報近日推出「走出行人地獄」專題，報導全台加油站周邊成為行人安全盲區，並由學者會勘後提出多項改善建議。中油表示，學者的建議很具體，有些是加油站就可以做的，中油近期已示範檢討改善二、三座直營加油站，並集思廣益採納更好的作法。

中油表示，雖然雙動線可以做更多生意，但確有交通安全顧慮，中油在台北市仁愛路及和平東路有兩座加油站已改為單一出入口，避免雙動線干擾站內站外的交通。另一座內湖的加油站則調整加油和洗車的車輛動線。

中油指出，除了改動線，也要求對大型油罐車、砂石車等大型車輛加油時，要派員指揮進出，藉此注意路過的行人和車輛不受干擾。另外，公司內部也將研議製作警示標誌，放在出入口，提醒加油車輛「先停再開」、小心行人；相關軟硬體改善會向全台加油站同步推展。

台塑石化執行副總林克彥說，維護行人安全是共同的目標，公司內部會研議相關做法，也願與同業、政府和專家一起找出更好的方法，改善加油站周邊的行人安全與交通動線。以台塑的貨運車隊為例，貨車都裝有毫米波雷達監測死角有無異物，公司也透過遠端監控貨車駕駛，是否依雷達偵測結果反應，減少人車衝突的遺憾。

加油站 中油 行人地獄

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